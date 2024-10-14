Konyaaltı Belediyesi'nden muhtarlara sıfır atık eğitimi

Konyaaltı Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe genelinde bulunan 39 mahalle muhtarına yönelik “Sıfır Atık Yönetimi ve Geri Kazanım Uygulamaları” konulu bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi sıfır atık hedefleri doğrultusundaki eğitimlerine devam ediyor. “Sıfır Atık Yönetimi ve Geri Kazanım Uygulamaları” konulu toplantı gerçekleştirildi. Sıfır atık yönetimi, geri dönüşüm süreçleri ve atıkların doğru şekilde ayrıştırılması gibi konular üzerine kapsamlı bilgiler verildi. Atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi ve geri kazanım süreçleri hakkında güncel uygulamalar anlatıldı. Belediye yetkilileri, atık miktarlarının azaltımı konusundaki çalışmaları ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek projeler hakkında da muhtarları bilgilendirdi.

DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR KONYAALTI

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri, ilçe kaymakamlığı ile koordineli şekilde yapılan bu çalışmanın, Konyaaltı’nın geleceği için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Toplantıda, kamu kurumları, temsilcileri ve halkla iş birliği içinde, Konyaaltı’nın sürdürülebilir bir çevreye sahip olması için yapılacak projelerin önemine dikkat çekildi. Konyaaltı Belediyesi, iklim mücadelesinde toplumun her kesimini bilinçlendirmek ve atık yönetimini daha etkin hale getirmek amacıyla bu tür eğitimlere devam edeceğini belirtti.