  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Konyaaltı Belediyesi'nden muhtarlara sıfır atık eğitimi

Konyaaltı Belediyesi'nden muhtarlara sıfır atık eğitimi

Konyaaltı Belediyesi'nden muhtarlara sıfır atık eğitimi
Güncelleme:

Konyaaltı Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe genelinde bulunan 39 mahalle muhtarına yönelik “Sıfır Atık Yönetimi ve Geri Kazanım Uygulamaları” konulu bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi sıfır atık hedefleri doğrultusundaki eğitimlerine devam ediyor. “Sıfır Atık Yönetimi ve Geri Kazanım Uygulamaları” konulu toplantı gerçekleştirildi. Sıfır atık yönetimi, geri dönüşüm süreçleri ve atıkların doğru şekilde ayrıştırılması gibi konular üzerine kapsamlı bilgiler verildi. Atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi ve geri kazanım süreçleri hakkında güncel uygulamalar anlatıldı. Belediye yetkilileri, atık miktarlarının azaltımı konusundaki çalışmaları ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek projeler hakkında da muhtarları bilgilendirdi.

DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR KONYAALTI

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri, ilçe kaymakamlığı ile koordineli şekilde yapılan bu çalışmanın, Konyaaltı’nın geleceği için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Toplantıda, kamu kurumları, temsilcileri ve halkla iş birliği içinde, Konyaaltı’nın sürdürülebilir bir çevreye sahip olması için yapılacak projelerin önemine dikkat çekildi. Konyaaltı Belediyesi, iklim mücadelesinde toplumun her kesimini bilinçlendirmek ve atık yönetimini daha etkin hale getirmek amacıyla bu tür eğitimlere devam edeceğini belirtti.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cem Küçük'ten hileli gıda listesiyle ilgili yeni iddia Cem Küçük'ten hileli gıda listesiyle ilgili yeni iddia 2 doktorun da adının karıştığı yenidoğan çetesi kan dondurdu 2 doktorun da adının karıştığı yenidoğan çetesi kan dondurdu Halil Umut Meler'e saldırıda istenen ceza belli oldu Halil Umut Meler'e saldırıda istenen ceza belli oldu ''Limitini düşürenlerin kredi kartını iptal edin'' ''Limitini düşürenlerin kredi kartını iptal edin'' Yonca Evcimik'ten ''61 yaşımda olduğuma kim inanır'' pozları Yonca Evcimik'ten ''61 yaşımda olduğuma kim inanır'' pozları İzlanda - Türkiye maçı oynanacak İzlanda - Türkiye maçı oynanacak Aldatma iddiasıyla karısını öldüren koca eşcinsel çıktı Aldatma iddiasıyla karısını öldüren koca eşcinsel çıktı Kamu tasarruflarına takılmıştı... Memurlara müjde: Servis hizmeti geri döndü Kamu tasarruflarına takılmıştı... Memurlara müjde: Servis hizmeti geri döndü Bakanlık listeyi güncelledi: Çocukların elinden düşmeyen 16 ürün listeye girdi Bakanlık listeyi güncelledi: Çocukların elinden düşmeyen 16 ürün listeye girdi Galata filmindeki cinsellik sahneleri Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğini sarstı Galata filmindeki cinsellik sahneleri Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğini sarstı
Savcıya makamında tehdit kamerada: Hepsi yakalandı Savcıya makamında tehdit kamerada: Hepsi yakalandı Müge Anlı stüdyoda çılgına döndü Müge Anlı stüdyoda çılgına döndü Türkiye'nin 8 asırlık şaheserindeki gizemli ses tekrar duyuldu Türkiye'nin 8 asırlık şaheserindeki gizemli ses tekrar duyuldu Kim Milyoner Olmak İster'de 2'nci soruda elenen yarışmacının yanlış yanıtı olay oldu Kim Milyoner Olmak İster'de 2'nci soruda elenen yarışmacının yanlış yanıtı olay oldu İmamoğlu'na siyasi yasak anketinde dikkat çeken sonuçlar İmamoğlu'na siyasi yasak anketinde dikkat çeken sonuçlar Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Yağışlara devam Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Yağışlara devam Nobel alan Prof. Daron Acemoğlu, Türkiye için bakın neler söylemişti Nobel alan Prof. Daron Acemoğlu, Türkiye için bakın neler söylemişti Ünlü rapçiden eşine ahlaksız teklif iddiası: ''Sen izlerken annenle birlikte olmak istiyorum'' Ünlü rapçiden eşine ahlaksız teklif iddiası: ''Sen izlerken annenle birlikte olmak istiyorum'' Trafikte palalı saldırı anı kamerada Trafikte palalı saldırı anı kamerada 18 gündür kayıp olarak aranan Rojin'in ailesinden olay iddia 18 gündür kayıp olarak aranan Rojin'in ailesinden olay iddia