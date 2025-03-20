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Konyaaltı Belediyesi'nden Ramazan ayında sıkı denetim

Konyaaltı Belediyesi'nden Ramazan ayında sıkı denetim
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Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gıda satışı yapan işletmelerde yaptığı denetimleri, ramazan ayının gelmesiyle sıklaştırdı. Özellikle pide ve ekmek üretimi yapan fırınlarda yapılan denetimler, hijyen, gramaj ve son tüketim tarihi geçmiş ürünlere yönelik yapılıyor ve kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanıyor.

Halk sağlığı için yıl boyunca denetimler yapan Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında kullanım yoğunluğu artan ekmek fırınlarında denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, Fırıncılar Odası’nın belirlediği ekmek gramajlarının kontrolünden, işletmede bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerine varana kadar birçok konuda denetimlerini gerçekleştiriyor. Yapılan denetimlerle halkın sağlıklı gıda tüketimi amaçlanırken, ekiplerin hijyen ve temizlik konularındaki hassasiyeti de önem arz ediyor. Ramazan ayının ilk gününden itibaren denetimlerini sıklaştıran ekiplerin, Ramazan ayı sonu ile Ramazan Bayramı’nda da denetimlerine hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

VATANDAŞ SORDU, ZABITA YANITLADI

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ziyaret ettiği işletmelerde yaptığı denetimlerin yanı sıra, vatandaşları da bilgilendiriyor. Altınkum mahallesinde bir fırında yapılan denetim sırasında fırında alışveriş yapan bir vatandaşla karşılaşan Zabıta Müdürlüğü Ekip Şefi Murat Aksu, “Gıda ile ilgili herhangi bir şikayetim olursa nereye başvurmam gerekiyor” sorusuna “Konyaaltı Belediyesi olarak yetkimiz dahilinde olan hususlar var. Örneğin; ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etme ve işlem yapma yetkimiz var. Ekmek gramajlarıyla ilgili sizlerden şikayet alıyoruz. Gramajların ölçümünü yapıyoruz ve yetkili yerlere bildiriyoruz” dedi. 

HİJYEN VE ETİKETLER ÖNCELİĞİMİZ

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın talimatları doğrultusunda yaptıkları denetimlerini Ramazan ayında sıklaştırdıklarını ifade eden Zabıta Müdürlüğü Gıda Denetim Ekip Şefi Murat Aksu, “Ramazan ayı dolayısıyla ekmek fırınlarımızın ve restoranların denetimlerine ağırlık verdik. Yıl boyunca bu denetimleri gerçekleştiriyoruz fakat Ramazan’da oluşan yoğunluklardan dolayı bu konudaki çalışmalarımızı sıklaştırdık’” dedi. Halkın daha sağlıklı gıda tüketimine katkı sağlamak için denetimler yaptıklarını vurgulayan Aksu, “Hijyen kurallarına ve etiketlere önem veriyoruz. Un, süt ve benzeri ürünler bozulduğunda zehirleyebilir. Ekmeklerin gramajlarıyla ilgili ise Fırıncılar Odası’nın çizelgesi doğrultusunda kontrollerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımız özellikle etiketli ürünlerdeki son kullanma tarihlerine dikkat etsinler. Olumsuz bir durumda bize ulaşsınlar. Denetimlerimiz onların şikayetleriyle daha da sıklaşıyor” şeklinde konuştu.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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