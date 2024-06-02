Konyaaltı Belediyesi'nden ''Sağlıklı Yaşam Tütünsüz Hayat'' etkinliği

Antalya’da Konyaaltı Belediyesi, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında düzenlediği ''Sağlıklı Yaşam Tütünsüz Hayat'' etkinliği düzenledi. Etkinlikte Prof. Dr. Ali İhsan Bozkurt, ''Sigarayı Bırakmanın Yolları'' konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Türkiye’de trafik kazalarında yılda 5 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Prof. Dr. Bozkurt, ''Trafikte kaybettiğimiz insanların 20 katını sigara nedeniyle kaybediyoruz'' dedi.

Konyaaltı Belediyesi’nin 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında düzenlediği “Sağlıklı Yaşam Tütünsüz Hayat” etkinliği beğeni topladı.



Konyaaltı Belediyesi Ahmet Tunç Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Prof. Dr. Ali İhsan Bozkurt, “Sigarayı Bırakmanın Yolları” konulu söyleşisinde şu ifadelere yer verdi:



“Maalesef sigara konusundaki durumumuz çok kötü. Bir şeyleri daha iyi yapmalıyız. Örneğin İngiltere ve İskandinav ülkelerinde sigara kullanım oranı yüzde 10’ların altına düştü. Ama bizim ülkemizde sigara içme oranında artış var. İzlanda ve İrlanda gibi ülkelerde sigara yasaklanma kararları alındı. Yakında geçeceğimiz nokta o. Her gün almak kaydıyla bir tane sigara bile çok zararlı” diye konuştu.

Yılda 100 bin kişiyi kaybediyoruz

Türkiye’de trafik kazalarında yılda 5 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Prof. Dr. Bozkurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Sigara içtiği için hayatını kaybeden kişi sayısı ise 100 bine ulaşmaktadır. Trafikte kaybettiğimiz insanların 20 katını sigara nedeniyle kaybediyoruz. Biz trafik kazasından korkuyor, önlem almaya çalışıyoruz ama sigarayı bırakmaya yönelik bir şey yapmıyoruz. Yapılan araştırmalara göre sigara içenler içmeyenlere göre 15-20 yıl daha az yaşıyorlar.”



Etkinlik, soru cevap kısmının ardından sona erdi.