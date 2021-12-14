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Konyaaltı Belediyesi'nden sınır tanımayan hizmet

Konyaaltı Belediyesi'nden sınır tanımayan hizmet

Konyaaltı Belediyesi, Türk Telekom ile yaptığı protokol anlaşmasının ilk etabında ilçedeki 30 mahalle muhtarlığının internet ücretlerini 1 yıl süreyle karşılayacak.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in talimatı ile hemen harekete geçen ilgili birimler, Türk Telekom yetkilileri ile detaylı görüşmeler sonrasında ilk etapta 30 mahalle muhtarlığının internet ücretini karşılayacakları protokol anlaşmasını imzaladı. Göreve geldiği günden bu yana muhtarlar ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Başkan Esen, "Konyaaltı'nın her mahallesinin, her sokağının neye ihtiyacı olduğunu muhtarlarımız vasıtası ile öğreniyor ve hizmet götürüyoruz. Bu noktada, gerek bizim gerekse de yurttaşlarımızın muhtarlarımız ile daha hızlı ve kolay iletişim kurması için Konyaaltı Belediyesi olarak ilk etapta 30 mahalle muhtarlığımızı kapsayacak bir internet protokol anlaşması imzaladık. Bir yıllığına imzaladığımız anlaşmanın, ilerleyen süreçte imkanlarımız doğrultusunda hem kapsamını hem de süresini uzatmayı planlıyoruz. Muhtarlarımızın, yurttaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmesi için böyle bir adım attık. Bizim amacımız, Konyaaltı'mız için her şeyin en iyisini yapmak" dedi. İnsan odaklı ve yerinde hizmetler ile Konyaaltı'nı daha ileri seviyelere taşımak istediklerini belirten Esen, halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

VATANDAŞIN İŞLEMLERİ DAHA HIZLI YAPILIYOR

Muhtarlık binasına internet bağlantısı gerçekleştirilen Uluç Mahallesi Muhtarı Hülya Bozkurt, bulundukları bölgede internet alt yapısının olmadığını, bağlantı yapılmadan önce vatandaşın işlerini cep telefonundan bilgisayara internet bağlayarak yaptığını belirtti. Bozkurt, “Bu durum vatandaşın iş ve işlemlerinde beklemesine, işin uzun sürmesine neden oluyordu. Semih Başkan’a buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun bu sorunu ortadan kaldırdı. İnternetimiz bağlandı. Dolayısıyla ben de çok memnunum. İşlem yapmaya gelen komşularımız da çok beklemedikleri için memnunlar’’ şeklinde konuştu.

KONYAALTI BELEDİYESİ’NİN DESTEKLERİ ÇOK YERİNDE

Kuşkavağı Mahallesi Muhtarı Ramazan Kaşan da, ‘’Muhtarlık binamız içerisinde gördüğünüz hemen hemen her şeyi Konyaaltı Belediyemiz tedarik etti. Şimdi de internet bağlantımızı yaptılar ve fatura bedelini üstlendiler. Yaptıkları desteklerle bizleri özellikle maddi yönden büyük bir külfetten kurtardılar. Belediye Başkanımız Semih Esen’e şahsım ve vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

 

Etiketler Konyaaltı Belediyesi
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