Konyaaltı Belediyesi'nden vatandaşa ücretsiz diyetisyen ve psikolog desteği

Konyaaltı Belediyesi, ücretsiz psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmetleriyle vatandaşların yanında oluyor. Konyaaltılılar, randevularını alarak sunulan hizmetlerden yararlanabiliyor.

Konyaaltı Belediyesi, Başkan Cem Kotan’ın halk sağlığına verdiği önem doğrultusundaki çalışmalarını sürdürüyor. ‘Konyaaltı Sağlıkla Güzel’ sloganıyla beraber adımlar atmaya devam eden Konyaaltı Belediyesi, aynı zamanda ücretsiz psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmetleriyle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Konyaaltılılar, gerçekleştirilen hizmetlerden randevularını alarak faydalanabiliyor. Halk sağlığı açısından öneme sahip olan bu hizmetlerin ücretsiz olması, vatandaşlar açısından memnuniyetle karşılanıyor. Halk sağlığı konusundaki çalışmaların aralıksız süreceği aktarılırken, vatandaşların 0242 245 55 21 numarasını arayarak ya da  Yaşam Boyu Sanat ve Destek Merkezi’ne gelerek yüz yüze randevu alabileceği bildirildi.

HER YAŞA UYGUN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SAĞLANIYOR

Konyaaltı Belediyesi’nde psikolog olarak görev yapan Şakir Üzülen, “Çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ailelerin çocukları yetiştirme tutumları, okula uyum problemlerinin yanı sıra yetişkinlerin bireysel sorunları, gençlere yönelik ergenlik sorunları ve akran problemleri gibi sorunlara yönelik hizmetlerimiz devam ediyor” dedi. Hizmetin randevu sistemiyle gerçekleştiğine değinen Üzülen, “Vatandaşlarımız ister telefonla ister merkezimize gelerek randevu alıyorlar ve hizmet bu şekilde başlamış oluyor. Belediyenin böyle bir hizmeti ücretsiz vermesinden dolayı şaşırıyorlar” diye konuştu. Danışmanlık hizmetinden yararlanmak için Konyaaltı’nda ikamet edilmesi gerektiğini aktaran Üzülen, “Başkanımız Cem Kotan’ın halk sağlığına verdiği önem doğrultusunda hizmetlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Vatandaşlarımız bu hizmetten dolayı memnuniyetlerini bizlere sürekli iletiyorlar” dedi.

DİYETİSYENLER SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ SUNUYOR

Konyaaltı Belediyesi’nde Diyetisyen olarak görev yapan Zuhal Kıldıran, “Konyaaltı’nda ikamet eden vatandaşlarımız randevularını alıyorlar ve arkadaşlarımız kendilerine randevularını oluşturuyor. Tahlillerini istiyoruz. Sonrasında ise sağlıklı beslenme sürecine başlıyoruz” dedi. Hizmetin yalnızca kilo alıp vermeyle sınırlı olmadığını dile getiren Kıldıran, “Burada çok güzel sonuçlar alıyoruz. Hastalıklar üzerinde de beslenme önerilerinde bulunuyoruz. Hizmetin ücretsiz olması çok kıymetli” diye konuştu. Kıldıran diyetisyen hizmetinde gerçekleşen aşamaları ise şu sözlerle ifade etti; “Önce vücut analiz cihazımızda danışanlarımızın ölçümlerini yapıyoruz. Sonra varsa hastalık, kilo problemi ona göre uygun beslenme listelerini hazırlıyoruz. Sonrasında 2-3 haftalık periyotlarla kontrollere çağırıyoruz. 6 aylık bir takip sürecimiz oluyor. 6 aydan sonra 6 aylık bir ara veriyoruz. Sonrasında vatandaşlarımız isterlerse, sürece tekrar başlıyoruz”

‘‘BURADAN ALDIĞIM HİZMET SAYESİNDE 12 KİLO VERDİM’’

Ücretsiz diyetisyen hizmetinden faydalanan Helin Görhan, “İlk olarak 2023 yılında bu hizmetten faydalanmıştım. İnternette araştırırken görmüş ve randevu almıştım. Tahliller istenmişti. Sürecim öyle başladı. Hizmet sayesinde 12 kilo vermiştim” dedi. Kilo verme sürecine sağlık problemleri dolayısıyla ara vermek zorunda kaldığını dile getiren Görhan, “Bir ameliyat süreci geçirdim. Ameliyat sonrası maalesef verdiğim kiloları geri aldım. Hizmetten duyduğum memnuniyetten dolayı tekrar Konyaaltı Belediyesi’nin ücretsiz diyetisyen hizmetine başvurdum” diye konuştu. Diyetisyen hizmetinin ücretsiz olmasının büyük bir avantaj olduğuna değinen Görhan, “Dışarıdaki diyetisyen hizmet fiyatları çok fazla. Bu hizmetin ücretsiz olması çok önemli. Bu hizmetten dolayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a ve tüm ekibe teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

