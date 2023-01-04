Konyaaltı Belediyesi'nden yeni doğan bebeklere destek paketi

Konyaaltı Belediyesi, yeni doğan bebekler için hazırladığı ve içinde bebeklere yönelik ürünlerin bulunduğu paketleri ailelere teslim etti.

Konyaaltı Belediyesi, ilçede ikamet eden yeni doğan bebeklere destek paketi hazırladı. Hazırlanan bebek yardım paketinde, ıslak mendilden ateş ölçere bebek bezinden şampuana kadar bir bebek için gerekli olan hemen hemen tüm ürünler yer alıyor. Hazırlanan destek paketleri, ilçenin dört bir yanında yeni doğan bebek ailelerine teslim edildi. Pakete konulan tüm ürünlerin tamamen doğal ve bebekler için kullanımı uygun olduğuna dikkat edildiği bildirildi. Belediye ekipleri, belirlenen adresleri tek tek dolaşarak hazırlanan yardım paketlerini ailelere teslim etti. İmkanları yettiğince bu hizmeti sürdüreceklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Söz konusu çocuk, genç ve kadınlar olduğunda bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Onlara her zaman kapımız açık. Bize ilettikleri talepleri karşılamak için hemen harekete geçiyoruz” dedi. Yardım paketi ulaşan aileler, bu zorlu dönemde kendilerine böyle bir destekte bulunduğu için Başkan Esen’e teşekkür etti.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE HALKIN YANINDA

Hiçbir aileyi ayırmaksızın tüm yeni doğan bebekli ailelere yardım paketi ulaştırdıklarını kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ekonominin zorlu şartları karşısında vatandaşlara bir nebze de olsa katkı sağlamak için böyle bir çalışma başlattıklarını belirtti. Vatandaşların neye ihtiyacı olduğunun farkında olduklarını ifade eden Başkan Esen, “Ekiplerimiz sürekli sahada ve yurttaşlarımızın neye ihtiyacı olduğunu anlık tespit ediyor. Biz de buna yönelik hazırlıklarımızı yapıp hemen harekete geçiyoruz. Kırsal mahallelerimizde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin sesine kulak verdiğimiz gibi ilçe genelinde de aynı çalışmaları sürdürüyoruz. Şimdi de ilçemizde yeni doğan bebekler için destek paketi hazırladık. Bu yardım setini istisnasız yeni doğan tüm bebekli ailelere ulaştırıyoruz. Bugün enflasyonun geldiği noktada, yurttaşlarımızın yükünü hafifletmek adına ve bir nebze de olsa bu yöndeki giderlerini azaltmak için böyle bir yardımda bulunuyoruz. Halkımız müsterih olsun, iyi günde de kötü günde de her daim yanlarındayız. Bu zorlu günleri de hep birlikte atlatacağımız günler yakındır. Yeni doğan bebeklere güzel bir ömür diliyor, aileleri de tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.