Konyaaltı Belediyesi'nin deprem bölgesine yardımları sürüyor

Konyaaltı Belediyesi, afet bölgesine gıda ve konteyner yardımı yapmaya devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük hasara neden olan depremin ilk saatlerinden bu yana afet bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle barınma ihtiyacının ilk sırada geldiği afet bölgesine konteyner ve temel ihtiyaç malzemesi göndermeye devam ettiklerini söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “O bölgeyi çok iyi biliyorum. Kış aylarını çadırda geçirmenin mümkün olmadığı bir coğrafyada insanlarımız çok zor şartlarda yaşamını devam ettirmek zorunda kaldılar. Bu yüzden elimizden geldiği ölçüde konteyner tedarik ederek afetzede vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz’’ dedi.

AFETZEDELERE DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Konyaaltı Belediyesi ekiplerinin afetin ilk günlerinden bu yana gerek enkaz altındaki vatandaşlar için olan çalışmalarda, gerekse de enkaz kaldırma çalışmaları için iş makinaları ve arama kurtarma ekibiyle bölgede olduğunun altını çizen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Bölgede, barınma ihtiyacı olduğu kadar gıda ve temel ihtiyaç malzemesi ihtiyacı da var. Ekiplerimiz özellikle merkezden uzak, az yardım giden köylerde kapı kapı dolaşarak en çok ihtiyaç duyulan malzemeleri bire bir vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Deprem bölgesinde olan ve Antalya’ya gelen afetzede vatandaşlarımız için çalışmalarımız devam edecek’’ diye kaydetti.