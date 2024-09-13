Konyaaltı Belediyesi'nin sağlık avcıları görevde

Konyaaltı Belediyesi ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminde çocukların sağlıklı ve hijyenik gıdalara ulaşması için kantin denetimlerini sıklaştırdı. Belediyenin sağlık avcıları, kantinlerdeki olumsuz koşullara geçit vermiyor.

Çocuk odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket eden Konyaaltı Belediyesi, çocukların okullarda sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilen gıdalara ulaşması için kantin denetimlerini sıklaştırdı.

Yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde ilçede bulunan okullarda bakım, onarım ve temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, eğitim ve öğretim döneminin açılmasıyla da okullardaki kantinleri denetliyor.

“Çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümesi bizim kırmızı çizgimiz” diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Yıl boyunca okullarımızda yaptığımız bakım-onarım ve temizlik çalışmalarının ardından şimdi de ekiplerimiz okul kantinlerinde denetimler yapıyor. Çocuklarımızın sağlıklı koşullarda, hijyenik şekilde üretilen ürünlere ulaşması için bu denetimlerimizi sürdürüyoruz. Onların sağlığı ve mutluluğu bizim mutluluğumuz. Çocuklarımıza sağlıklı ve güzel bir eğitim öğretim dönemi diliyorum” dedi.