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Konyaaltı Belediyesi'nin yaz spor okullarında ilk ders Cem Kotan’dan

Konyaaltı Belediyesi'nin yaz spor okullarında ilk ders Cem Kotan’dan
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Antalya’da Konyaaltı Belediyesi’nin yaz aylarına özel 7-14 yaş arası çocuklara yönelik açtığı Yaz Spor Okulları’nda ilk dersi Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan verdi. Başkan Kotan çocuklara basketbolda şut atışı öğretti.

Konyaaltı Belediyesi’nin, çocuklara sporu sevdirmek için gerçekleştirdiği Yaz Spor Okulları’nın ilk dersini Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan verdi. Gürsu Mahallesi Şelale Parkı’nda basketbol eğitim alan çocukların önce dersini izleyen Başkan Kotan, ardından çocuklara basketbolda şut atışı öğretti. Başkan Kotan, basketbolda şut atışı yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları çocuklara anlattı.

Geleceğin sporcuları olacaklar

Özellikle küçük yaşta çocukların sporu hayatına sokması gerektiğini, bunun için de belediye olarak spor kursları açtıklarını ifade eden Başkan Kotan, “Çocuklarımıza erken yaşta sporu sevdirmek ve geleceğin sporcularını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bugün de onların ilk dersine konuk oldum. Onlara çok sevdiğim bir spor dalı olan basketbolda şut atışını göstererek anlattım. Eminim hepsi ileride iyi birer basketbolcu olacak” dedi.

29 Ağustos’a kadar sürecek

Konyaaltı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan Konyaaltı Yaz Spor Okulları’nda 7-14 yaş arasındaki çocuklara tenis, basketbol, futbol ve güreş alanlarında eğitim veriliyor. 29 Ağustos’a kadar devam edecek Yaz Spor Okulları’nda eğitimler HayatPark, Atatürk Stadı, Toros Stadı, Naim Süleymanoğlu Parkı, Gürsu Mahallesi Şelale Parkı ve Bileydi Parkı’ndaki tesislerde gerçekleştiriliyor.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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