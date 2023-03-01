Konyaaltı büyük avantaj yakaladı

EHF Avrupa Kupası çeyrek finali ilk maçında taraftarı önünde ağırladığı İzmir BŞB. GSK’yı 39-28’lik skorla mağlup eden Mavi Kelebekler yarı final için avantaj elde etti.

Antalya’yı Avrupa kupalarında temsil eden tek takım olma özelliğini sürdüren Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı, namağlup geldiği EHF Avrupa kupası çeyrek finalinde bu unvanını sürdürüyor. Son 16 turunda Benfica gibi güçlü bir takımı eleyerek çeyrek finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile eşleşen Mavi Kelebekler serinin ilk maçına taraftarı önünde çıktı. Konyaaltı, Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon’da dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmayı 39-28 skorla kazanarak ikinci maç için büyük avantaj elde etti.

KONYAALTI’NA YAKIŞIR MÜCADELE

Maçın ilk düdüğünden itibaren rakibine üstünlük kuran Konyaaltı’nda Ceylan Aydemir attığı 9 golle maçın en skorer oyuncusu olurken, Yasemin Şahin ve Sanja Premoviç de 6’şar golle skora katkı sağladılar. Konyaaltı Belediyesi’ne yakışır bir mücadele sergileyerek sahadan farklı bir skorla ayrıldıklarını ifade eden Antrenör Birol Ünsal, ‘’İkinci maç için çok iyi bir skor avantajı yakaladık. Oyuncularımı kutluyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum’’ dedi.