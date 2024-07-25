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Konyaaltı engelsiz parklarıyla Türkiye'de zirveye yerleşti

Konyaaltı engelsiz parklarıyla Türkiye'de zirveye yerleşti
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Konyaaltı ilçesinde engellilere yönelik erişilebilir park sayısı 14’e yükseldi. Konyaaltı, Türkiye’de engellilere yönelik erişilebilir park sayısı bakımından zirveye yerleşti. Erişilebilirlik Belgesini Antalya Valisi Hulusi Şahin’den alan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ''Türkiye’ye örnek olduğumuz için çok gururluyuz'' dedi.

Konyaaltı Belediyesi, ilçeyi engellilere uygun hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe sınırları içerisinde bulunan parklar görme ve yürüme engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getiriliyor. Parklardaki tüm detaylar engelli bireylerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanıyor. Geniş yürüyüş yolları, rampa ve asansörler, özel oturma alanları, yönlendirme tabelaları ve engelli yolları ile bu parklar, görme ve ortopedik engelli bireylerin hayatını kolaylaştırıyor. 

PARK SAYISI 14’E YÜKSELDİ 

Konyaaltı’nda erişilebilirlik belgesi alan park sayısı, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün Konyaaltı Belediyesi Özgecan Aslan Parkı’na da erişilebilirlik belgesi vermesiyle 14’e yükseldi. Antalya Valiliği’nde düzenlenen belge törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen katıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, erişilebilirlik belgesini Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a takdim etti. Vali Şahin, parkların yapımında engelli bireylerin düşünülmesinin çok önemli olduğunu belirterek, Başkan Kotan’a duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. 

ANTALYA, KONYAALTI SAYESİNDE LİDER OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, erişilebilir park sayısı bakımından Konyaaltı’nın Türkiye’nin gözdesi olduğunu belirtti. Sökmen, “Konyaaltı Belediyesi Başkanı Cem Kotan’a çok teşekkür ediyoruz. Konyaaltı’nda erişilebilirlik sertifikası alan park sayısının çok olması sebebiyle Konyaaltı Türkiye’de birinci oldu. Bu sayede Antalya’yı da birinciliğe yükseltti” dedi 

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDUK

Konyaaltı’nı engelsiz bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Konyaaltı Belediyesi Başkanı Cem Kotan, “Konyaaltı’mız erişilebilir parklarıyla Türkiye’ye örnek oldu. Türkiye’nin en fazla erişilebilir parkına sahip olmak gurur verici. Bugün Antalya Valimizden 14. parkımız için de erişilebilirlik belgemizi aldık. Her zaman belirttiğimiz gibi Konyaaltı engelsiz bir Konyaaltı olacak. Engelli yurttaşlarımız için her zaman en iyi kaldırımları, en iyi parkları yapmaya devam edeceğiz. Sayın Valimize, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüze çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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