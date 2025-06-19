Konyaaltı erişilebilir park rekorunu tazeledi

Türkiye’nin en çok erişilebilir parkına sahip olan Konyaaltı Belediyesi, bir Erişilebilirlik Belgesi daha alarak ilçedeki erişilebilir park sayısını 16’ya yükseltti. Antalya Valisi Hulusi Şahin, düzenlenen törende belgeyi Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan adına Başkan Yardımcısı Mehmet Bilgin’e takdim etti.

Konyaaltı Belediyesi, Başkan Cem Kotan’ın göreve geldiği ilk günden bu yana sık sık üzerinde durduğu ‘Tüm Bireyler İçin Engelsiz Konyaaltı’ hedefleri doğrultusunda, ilçede bulunan parkları düzenleme ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler aynı zamanda parkları tüm bireyler için de erişilebilir hale getiriyor. Daha önce Erişilebilirlik Belgesi’ni 15 kez almaya hak kazanan ve Türkiye’de bu alanda zirvede bulunan Konyaaltı Belediyesi, bu sayıyı 16’ya yükseltti ve erişilebilir park rekorunu tazeledi. Antalya Valiliği Başkanlığı’nda oluşturulan ‘Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu’nun yaptığı teknik denetlemeler sonucunda ‘Konyaaltı Belediyesi Mollayusuf Parkı’, Erişilebilir Belgesi almaya hak kazandı.

HERKES İÇİN ULAŞILABİLİR KAMUSAL ALANLAR

Belgeyi Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan adına, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bilgin, Antalya Valisi Hulusi Şahin’den aldı. Bilgin, Başkan Cem Kotan’ın öncülüğünde ilçedeki tüm bireyler için eşit bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Herkes için ulaşılabilir kamusal alanlar oluşturma kararlığını sürdürdüklerini ve çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade eden Bilgin, “Konyaaltı’mıza yeni parklar kazandırıyoruz. Bu parkları, tüm bireylerin erişimine açık bir şekilde düzenliyor, en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. 15 olan Erişilebilir Park Belgesi sayısını 16’ya yükseltmenin de ayrıca gururunu yaşıyoruz. 16’ncı belgemiz, Konyaaltı’mıza ve Antalya’mıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.