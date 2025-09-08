  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Konyaaltı Etüt Merkezi'nde dersbaşı yapıldı

Konyaaltı Etüt Merkezi'nde dersbaşı yapıldı

Konyaaltı Etüt Merkezi'nde dersbaşı yapıldı
Güncelleme:

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla beraber, Konyaaltı Belediyesi Gürsu Etüt Merkezi’ndeki öğrenci ve öğretmenler dersbaşı yaptı. Öğrenciler, kendilerine böyle bir imkan sunulduğu için Başkan Cem Kotan ve tüm personele teşekkürlerini iletti.

Konyaaltı Belediyesi, Başkan Cem Kotan’ın eğitime ve gençliğe verdiği önemle çalışmalarını sürdürüyor. Konyaaltı, bünyesinde hizmet veren Gürsu Etüt Merkezi’ndeki ücretsiz kurslarıyla öğrencileri hem LGS hem de YKS sınavlarına hazırlıyor. Bu kapsamda, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla beraber, Gürsu Etüt Merkezi’nde dersbaşı heyecanı yaşandı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yeni eğitim yılının başlaması sebebiyle, tüm öğrenci, öğretmen ve velilere başarı dileklerini iletti. Öğrenciler ise kendilerine böyle bir imkan sunduğu ve eğitime verdiği desteklerden dolayı Başkan Kotan’a teşekkürlerini ifade etti.

SINAVLARA ÜCRETSİZ KURSLARLA HAZIRLANIYORLAR

Öğrencilerin sınavlara hazırlık süreciyle ilgili konuşan Konyaaltı Belediyesi Gürsu Etüt Merkezi Sorumlusu İbrahim Özsoy, “Kurumumuzda 2025 Yaz Kampı Dönemi’ni sonlandırdık ve 8 Eylül itibarıyla da geçtiğimiz yıl 238 olan öğrenci sayımızı 305 öğrenciye ulaştırarak eğitim öğretim sürecine bugünden itibaren başladık” dedi. Etüt Merkezi’ndeki süreci aktaran Özsoy, “ Yaz Okulu’muzu 2 yıldır uyguluyoruz. Öğrencilerimiz, bu süreçte Yaz Okulu’nun eğitimleriyle beraber sınav sürecine hızlı bir giriş yaptıklarını ve kendilerini sınav maratonuna yaz döneminden hazırladıkları için memnuniyetlerini dile getiriyorlar” diye konuştu. Velilerin geri dönüşlerinden bahseden Özsoy, “Veliler, hizmetimiz ücretsiz olduğu için buraya ön yargılı geliyorlar. Ancak eğitim-öğretim başladıktan sonra faaliyetleri görünce iyi ki buraya gelmişiz diyorlar” diye konuştu. 

BAŞKAN KOTAN’A ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR

Gürsu Etüt Merkezi’nde gördükleri eğitimden memnuniyetlerini dile getiren öğrenci Naz Kansu, “Bir buçuk yıldır bu merkeze geliyorum. Sayısal Bölümü’ndeyim. Aldığım eğitimden memnunum çünkü, hocalarımızın ilgisi olsun, sorduğum sorulara cevap alabilmem olsun, burası tamamıyla çok güzel bir yer. Dışarıdaki arkadaşlarıma burayı tavsiye ediyorum. Belediye Başkanımız Cem Kotan’a bize böyle bir imkanı sağladığı için teşekkür ederim” dedi. Bir diğer kurs öğrencisi Efecan Sorgun ise şu sözleri ifade etti; “Bu merkezin, özel dershaneyle hiçbir farkı yok. Gerçekten kaliteli ve güzel. Normalde ne kadar konu varsa burada hepsini görüyoruz. Burada olmaktan gayet memnunum. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Belediye Başkanımız Cem Kotan’a ve Konyaaltı Belediyemize çok teşekkür ediyorum”

text-ad
Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fırtınalar kopan CHP'de tüm taşları yerinden oynatacak anket Fırtınalar kopan CHP'de tüm taşları yerinden oynatacak anket Tutuklanan Antalya Emniyet Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Antalya Emniyet Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı İspanya A Millilerimizi 6-0 mağlup etti, İspanyol basınından Türk Bayrağı ayıbı geldi! İspanya A Millilerimizi 6-0 mağlup etti, İspanyol basınından Türk Bayrağı ayıbı geldi! Meğer ''Türkiye ne gördüyse, AK Parti sayesinde'' görmüş! Meğer ''Türkiye ne gördüyse, AK Parti sayesinde'' görmüş! Manifest kızlarından teşhircilik soruşturması ve sosyal medya linci sonrası dikkat çeken karar Manifest kızlarından teşhircilik soruşturması ve sosyal medya linci sonrası dikkat çeken karar EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na kademeli emeklilik müjdesi... EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na kademeli emeklilik müjdesi... Türkiye'nin 3 büyük şirketi daha iflas bayrağını çekti Türkiye'nin 3 büyük şirketi daha iflas bayrağını çekti Motosikletli sosyal medya fenomeni gezgine hakaret yağdırıp taş atarak kovaladılar Motosikletli sosyal medya fenomeni gezgine hakaret yağdırıp taş atarak kovaladılar İzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştü! İzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştü! ''Engin beni evden kovdu'' deyip mesajları yayınlayan Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti ''Engin beni evden kovdu'' deyip mesajları yayınlayan Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti
Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı Biri yeni biri eski 2 Filenin Sultanı birbirine girdi... Duygu Bal, İlkin Aydın'ı çileden çıkardı Biri yeni biri eski 2 Filenin Sultanı birbirine girdi... Duygu Bal, İlkin Aydın'ı çileden çıkardı Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki! Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki! Emeklilerle yapılan seçim anketinin kaybedeni de Erdoğan ve AK Parti oldu Emeklilerle yapılan seçim anketinin kaybedeni de Erdoğan ve AK Parti oldu İktidarın ''ah keşke'' dedirten yeni enflasyon hedefi ve Dolar kuru beklentisi belli oldu İktidarın ''ah keşke'' dedirten yeni enflasyon hedefi ve Dolar kuru beklentisi belli oldu Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganın ailesinden kafa karıştan sözler 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganın ailesinden kafa karıştan sözler CHP İl Başkanlığı'na gelen Gürsel Tekin'e su şişesi atıldı CHP İl Başkanlığı'na gelen Gürsel Tekin'e su şişesi atıldı Jose Mourinho'yu kovan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 39 yaşında sürpriz isim! Jose Mourinho'yu kovan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 39 yaşında sürpriz isim! Çanakkale şehidi Teğmen İbrahim Naci'nin günlüğü ortaya çıktı Çanakkale şehidi Teğmen İbrahim Naci'nin günlüğü ortaya çıktı