Konyaaltı Etüt Merkezi'nde dersbaşı yapıldı

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla beraber, Konyaaltı Belediyesi Gürsu Etüt Merkezi’ndeki öğrenci ve öğretmenler dersbaşı yaptı. Öğrenciler, kendilerine böyle bir imkan sunulduğu için Başkan Cem Kotan ve tüm personele teşekkürlerini iletti.

Konyaaltı Belediyesi, Başkan Cem Kotan’ın eğitime ve gençliğe verdiği önemle çalışmalarını sürdürüyor. Konyaaltı, bünyesinde hizmet veren Gürsu Etüt Merkezi’ndeki ücretsiz kurslarıyla öğrencileri hem LGS hem de YKS sınavlarına hazırlıyor. Bu kapsamda, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla beraber, Gürsu Etüt Merkezi’nde dersbaşı heyecanı yaşandı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yeni eğitim yılının başlaması sebebiyle, tüm öğrenci, öğretmen ve velilere başarı dileklerini iletti. Öğrenciler ise kendilerine böyle bir imkan sunduğu ve eğitime verdiği desteklerden dolayı Başkan Kotan’a teşekkürlerini ifade etti.

SINAVLARA ÜCRETSİZ KURSLARLA HAZIRLANIYORLAR

Öğrencilerin sınavlara hazırlık süreciyle ilgili konuşan Konyaaltı Belediyesi Gürsu Etüt Merkezi Sorumlusu İbrahim Özsoy, “Kurumumuzda 2025 Yaz Kampı Dönemi’ni sonlandırdık ve 8 Eylül itibarıyla da geçtiğimiz yıl 238 olan öğrenci sayımızı 305 öğrenciye ulaştırarak eğitim öğretim sürecine bugünden itibaren başladık” dedi. Etüt Merkezi’ndeki süreci aktaran Özsoy, “ Yaz Okulu’muzu 2 yıldır uyguluyoruz. Öğrencilerimiz, bu süreçte Yaz Okulu’nun eğitimleriyle beraber sınav sürecine hızlı bir giriş yaptıklarını ve kendilerini sınav maratonuna yaz döneminden hazırladıkları için memnuniyetlerini dile getiriyorlar” diye konuştu. Velilerin geri dönüşlerinden bahseden Özsoy, “Veliler, hizmetimiz ücretsiz olduğu için buraya ön yargılı geliyorlar. Ancak eğitim-öğretim başladıktan sonra faaliyetleri görünce iyi ki buraya gelmişiz diyorlar” diye konuştu.

BAŞKAN KOTAN’A ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR

Gürsu Etüt Merkezi’nde gördükleri eğitimden memnuniyetlerini dile getiren öğrenci Naz Kansu, “Bir buçuk yıldır bu merkeze geliyorum. Sayısal Bölümü’ndeyim. Aldığım eğitimden memnunum çünkü, hocalarımızın ilgisi olsun, sorduğum sorulara cevap alabilmem olsun, burası tamamıyla çok güzel bir yer. Dışarıdaki arkadaşlarıma burayı tavsiye ediyorum. Belediye Başkanımız Cem Kotan’a bize böyle bir imkanı sağladığı için teşekkür ederim” dedi. Bir diğer kurs öğrencisi Efecan Sorgun ise şu sözleri ifade etti; “Bu merkezin, özel dershaneyle hiçbir farkı yok. Gerçekten kaliteli ve güzel. Normalde ne kadar konu varsa burada hepsini görüyoruz. Burada olmaktan gayet memnunum. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Belediye Başkanımız Cem Kotan’a ve Konyaaltı Belediyemize çok teşekkür ediyorum”