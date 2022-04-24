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Konyaaltı HayatPark’ta 23 Nisan coşkusu

Konyaaltı Belediyesi, HayatPark’ta sabah 10:00’da başlayıp gece yarısına kadar devam eden etkinliklerle vatandaşlara 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşattı.

Konyaaltı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102’nci yılı kutlamaları kapsamında HayatPark’ta gece geç saatlere kadar süren çeşitli aktiviteler düzenledi. 23 Nisan sabahı saat 10:00’da çocuk kortejiyle başlayan etkinlikler çocuklara yönelik organizasyonlarla gün boyu sürdü. Gün batana kadar devam eden etkinliklere iftar dolayısıyla bir süre ara verilirken, coşku iftar sonrası kaldığı yerden devam etti. İlk olarak Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu farklı yörelere has oyunlarıyla izleyicilerin karşısına çıkarken, sonrasında özellikle 90’lı yılların şarkıları ve milli marşlarla 23 Nisan coşkusunu zirveye tırmandıran Cengiz Ateş, vatandaşlara keyifli bir bahar akşamı yaşattı. Konser öncesinde kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, çocuklara HayatPark’ta yaşanan gün gibi güzel bir gelecek bırakmak istediklerini söyledi. Bostan, konuşma sonrasında solist Cengiz Ateş’e çiçek ve plaket takdim etti.

Etiketler konyaaltı belediyesi
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