Konyaaltı HayatPark’ta Cumhuriyet coşkusu

Konyaaltı Belediyesi, Cumhuriyet’in 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla HayatPark’ta bir dizi etkinlik düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi, Cumhuriyet’in 99’uncu yıl dönümünü HayatPark’ta vatandaşların yoğun katılımıyla kutladı. Sabah saatlerinde çocuklara yönelik etkinliklerle başlayan kutlamalar, saat 11:00’de düzenlenen kortej ile devam etti. Kortej, ellerinde Türk Bayraklarıyla katılan çocuklar ve ailelerin yanı sıra, maskotlar, dans grupları, bando takımı ve nostaljik araçların geçişiyle renkli görüntülere sahne oldu. Kendileri için kurulan oyun alanları ve sahne önünde oldukça keyifli vakit geçiren çocukların Cumhuriyet coşkusu gün boyunca devam etti. Cumhuriyet’in, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milleti’ne armağan ettiği en büyük bayram olduğunu ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilan ettiği ilkeleri aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza aktararak, aydınlık günlere olan inancımızla nice Cumhuriyet Bayramları kutlayacağız. Çocuklarımızın daha özgür bir ülkede yaşamasını istiyorsak, cumhuriyet değerlerine bağlılığımızı hep sürdürmeliyiz. En büyük bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet’’ dedi.