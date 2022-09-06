Konyaaltı Jazz Günleri başlıyor

Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği 1. Konyaaltı Jazz Günleri’nde birbirinden ünlü sanatçılar, HayatPark’ta müzikseverlerle buluşacak.

Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenleyeceği 1. Konyaaltı Jazz Günleri, bir ay boyunca her cumartesi farklı sanatçıların konserleriyle devam edecek. Dört ücretsiz konser, HayatPark’ta gerçekleştirilecek. 17 Eylül Cumartesi günü saat 20:30’da Jülide Özçelik konseri ile kapılarını açacak olan Jazz Günleri, 24 Eylül’de Şenay Lambaoğlu, 1 Ekim’de ise Rumba Quarted ile devam edecek. Müzikseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinliklerin finali ise 8 Ekim 20:30’da Kürşat Başar Orkestrası ve Ezgi Bicili konseri ile gerçekleşecek.

BÜTÜN MÜZİKSEVERLERİ BEKLİYORUZ

Konyaaltı’nda sanatın her dalına destek verdiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı’na sanatın çok yakıştığını kaydetti. Caz müziğini parka taşımak istediklerini aktaran Başkan Esen, “HayatPark’ı açık hava etkinliklerinin merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu nedenle Jazz Günleri’ni açık havada, güzel sonbahar akşamlarında vatandaşlarımızla buluşturacağız. Her konserde ünlü sanatçılar müzikseverlerle buluşacak. Bütün vatandaşlarımızı bu özel etkinliğimize davet ediyorum” dedi.