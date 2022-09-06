  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Konyaaltı Jazz Günleri başlıyor

Konyaaltı Jazz Günleri başlıyor

Konyaaltı Jazz Günleri başlıyor

Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği 1. Konyaaltı Jazz Günleri’nde birbirinden ünlü sanatçılar, HayatPark’ta müzikseverlerle buluşacak.

Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenleyeceği 1. Konyaaltı Jazz Günleri, bir ay boyunca her cumartesi farklı sanatçıların konserleriyle devam edecek. Dört ücretsiz konser, HayatPark’ta gerçekleştirilecek. 17 Eylül Cumartesi günü saat 20:30’da Jülide Özçelik konseri ile kapılarını açacak olan Jazz Günleri, 24 Eylül’de Şenay Lambaoğlu, 1 Ekim’de ise Rumba Quarted ile devam edecek. Müzikseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinliklerin finali ise 8 Ekim 20:30’da Kürşat Başar Orkestrası ve Ezgi Bicili konseri ile gerçekleşecek.

BÜTÜN MÜZİKSEVERLERİ BEKLİYORUZ

Konyaaltı’nda sanatın her dalına destek verdiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı’na sanatın çok yakıştığını kaydetti. Caz müziğini parka taşımak istediklerini aktaran Başkan Esen, “HayatPark’ı açık hava etkinliklerinin merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu nedenle Jazz Günleri’ni açık havada, güzel sonbahar akşamlarında vatandaşlarımızla buluşturacağız. Her konserde ünlü sanatçılar müzikseverlerle buluşacak. Bütün vatandaşlarımızı bu özel etkinliğimize davet ediyorum” dedi.  

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cem Küçük, Ersan Şen'i çılgına çevirdi: ''Ya utan Cem ya, yeter artık''
İslam Memiş ve Selçuk Geçer'den dolar ve altın uyarıları
Erdoğan'ın memur, emekli ve asgari ücret zammı sürprizi basına sızdı
3600 ek göstergeli yeni maaşlar belli oldu
Adana, Ankara, İstanbul, İzmir... 4 ildeki son seçim anketi açıklandı!
Ümit Özdağ'ı kızdıran MHP sorusu: ''Böyle salakça bir soruyu nasıl sorarsın?''
Türkiye'nin en ilginç doktoru... Gündüz şehir hastanesinde, akşam ise...
Kılıçdaroğlu'ndan, Bahçeli'yi çok kızdıracak çıkış: ''Bahçeli'den çok daha iyi ülkücüyüm''
Bin yıllık "vampir" mezarı bulundu; canlanmasın diye kilitlediler!
Omicron’un yeni varyantı çıktı! Uzmanlardan kırmızı alarm