  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Konyaaltı Kent Konseyi Genel Kurulu toplanıyor

Konyaaltı Kent Konseyi Genel Kurulu toplanıyor

Konyaaltı Kent Konseyi Genel Kurulu toplanıyor
Güncelleme:

Konyaaltı Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı, Konyaaltı Kent Konseyi Başkanı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda konuşan Başkan Kotan, “Benim sahada olmam ve Konyaaltılılar ile bir araya gelmem, esnafımız ile bir araya gelmem, tüm toplantılar, gece gündüz sahada olmam, kolay ve erişilebilir bir Belediye Başkanı olmam demokratik kanalları tamamen açıyor” dedi.

Konyaaltı Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı, Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan Feslikan Salonu’nda gerçekleşti. Konyaaltı Kent Konseyi Başkanı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı İlhami Kaplan, Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özlem Saday, Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Başkanı Zera Vareldzhi, Konyaaltı Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Gencay, muhtarlar, oda başkanları ve temsilcileri ile konsey üyeleri katıldı. Yönetmeliğe göre her yıl iki kez yapılan Konyaaltı Kent Konseyi Genel Kurulu’nda, üyelikleri düşen üyelerin yerine ise yeni üye seçimleri yapıldı. Öte yandan toplantıya katılan Meclis Başkanları, yaptıkları çalışmaları ve planladıkları projeleri katılımcılarla paylaştı. Toplantıda başta Başkan Cem Kotan olmak üzere tüm Meclis Başkanları ve üyeleri birliktelik mesajı vererek, çalışmaların aynı şekilde devam edeceğini kaydetti.

“SAHADA OLMAM DEMOKRATİK KANALLARI AÇIYOR”

Konyaaltı Kent Konseyi Genel Kurulu’nda konuşan Konyaaltı Kent Konseyi ve Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Burada bulunmamızın en önemli amacı Konyaaltı. Tüm yapılan faaliyetlerde ortak akla ihtiyacımız var. Buradaki ortak akıl da tabii ki Kent Konseyi. Konseyde bulunan sivil toplum örgütleri, muhtarlıklarımız ve odalarımızın ortak fikirler ve akıllarıyla Konyaaltı’mızı yönetmek istiyoruz” dedi. Kent Konseyi’nin daha bağımsız bir hale gelmesi gerektiğini ifade eden Kotan, “Demokratik kanalları Konyaaltı’mızda ne kadar çok işletirsek o kadar çok fikir çıkar. Bizler de bu fikirleri yürütmenin başındakiler olarak faaliyete geçiririz. Benim sahada olmam ve Konyaaltılılar ile bir araya gelmem, esnafımız ile bir araya gelmem, tüm toplantılar, gece gündüz sahada olmam, kolay ve erişilebilir bir Belediye Başkanı olmam demokratik kanalları tamamen açıyor” diye konuştu.

“KENT KONSEYİ’Nİ ÖNEMSİYOR VE DEĞER VERİYORUZ”

Birçok sivil toplum örgütünün konseye üye olduğuna dikkat çeken Başkan Kotan, “Sivil toplum örgütlerinin belediyelere ve kaymakamlıklara fikirlerini iletmesi ve ortak akılla bu kentin yönetilmesi gerekiyor. Biz bunu başarıyoruz. Muhtarlar Meclisi ile bunu ciddi bir boyuta taşıdık. Kent Konseyi’nin kendine özgü durumu var ve bir resmiyeti var. Bu resmiyet sayesinde, sizlerin desteğiyle bizler de aslında daha güvenli ve stratejik hareket edebiliyoruz. Kent Konseyi’ni önemsiyor ve değer veriyoruz. Projelerin tamamen arkasındayız” dedi. Kurulda konuşan Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özlem Saday, “Çalışmalarımıza katkı koyan ve etkinliklerimizde bizlerle olan başta Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan ile tüm Konyaaltı Belediyesi ekibine ve bütün kuruluşlara sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Başkanı Zera Vareldzhi ise şu sözleri kaydetti; “Türk vatandaşlarla kaynaştık. Özellikle Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve tüm personele gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız”

text-ad
Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ALTAY Tankı’nda ''başladı'' denilen seri üretim başladı mı, başlamadı mı ? ALTAY Tankı’nda ''başladı'' denilen seri üretim başladı mı, başlamadı mı ? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan KAAN motoru tartışmalarını ''garip'' buldu! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan KAAN motoru tartışmalarını ''garip'' buldu! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Bahçeli revizyonu iddiası: ''O isim Bahçeli için görevden alınabilir'' Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Bahçeli revizyonu iddiası: ''O isim Bahçeli için görevden alınabilir'' Soğuklar, fırtına ve yağışlar birarada geliyor: Çok sayıda ilimiz için sağanak alarmı verildi! Soğuklar, fırtına ve yağışlar birarada geliyor: Çok sayıda ilimiz için sağanak alarmı verildi! Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrasında isim vere vere eleştiri yağdırdı Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrasında isim vere vere eleştiri yağdırdı Cennetin Çocukları'nın Gönül'ü Victoria’s Secret'in özel davetlisi oldu Cennetin Çocukları'nın Gönül'ü Victoria’s Secret'in özel davetlisi oldu MasterChef Türkiye'de herkesi şaşırtan eleme: Gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef Türkiye'de herkesi şaşırtan eleme: Gözyaşlarına hakim olamadı Yazı bikinili pozlarıyla sürdüren güzel oyuncudan sürpriz imaj değişikliği Yazı bikinili pozlarıyla sürdüren güzel oyuncudan sürpriz imaj değişikliği İran'ın ahlak polisleri gibi... Mini etekli genç kıza sokak ortasında kadın tacizi kamerada! İran'ın ahlak polisleri gibi... Mini etekli genç kıza sokak ortasında kadın tacizi kamerada! Milli kadın bilardocumuzdan tarihi geri dönüş: 4-0 mağlubiyetten altın madalyaya! Milli kadın bilardocumuzdan tarihi geri dönüş: 4-0 mağlubiyetten altın madalyaya!
Sofraların yine tadı kaçtı: Ünlü markaların gıda ürünleri de tahşiş ve hile listesinde ifşa oldu! Sofraların yine tadı kaçtı: Ünlü markaların gıda ürünleri de tahşiş ve hile listesinde ifşa oldu! Türkiye'nin en sevilen SUV'u yenilendi: Hem yenilendi hem de elektriklendi! Türkiye'nin en sevilen SUV'u yenilendi: Hem yenilendi hem de elektriklendi! Ankara, İstanbul ve İzmir'deki son erken seçim anketinin sonuçları açıklandı Ankara, İstanbul ve İzmir'deki son erken seçim anketinin sonuçları açıklandı Erbakan'dan Erdoğan ile yanyana fotoğraf için ilk açıklama Erbakan'dan Erdoğan ile yanyana fotoğraf için ilk açıklama İstanbul'un ''bastonlu dede''siydi... Suçüstü yakalandı! İstanbul'un ''bastonlu dede''siydi... Suçüstü yakalandı! Hakkari'nin 80 yaşındaki Süso dedesinin hem yıllara hem de doğanın zorluklarına meydan okuyor! Hakkari'nin 80 yaşındaki Süso dedesinin hem yıllara hem de doğanın zorluklarına meydan okuyor! Avutkatlığa geri dönen Ebru Polat adliye kombinine yönelik eleştirler karşısında ağzını bozdu Avutkatlığa geri dönen Ebru Polat adliye kombinine yönelik eleştirler karşısında ağzını bozdu 68 yıldır el emeği göz nuru çok özel üretim: Babası askerlerden o babasından öğrendi 68 yıldır el emeği göz nuru çok özel üretim: Babası askerlerden o babasından öğrendi DEM'li vekilden eli kanlı bölücü bebek katili Öcalan için canlı yayında skandal çağrı! DEM'li vekilden eli kanlı bölücü bebek katili Öcalan için canlı yayında skandal çağrı! Bozdur bozdur harca Türkiyem! 2026 yılının zamlı asgari ücreti için ilk rakam belli oldu Bozdur bozdur harca Türkiyem! 2026 yılının zamlı asgari ücreti için ilk rakam belli oldu