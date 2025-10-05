Konyaaltı Kent Konseyi Genel Kurulu toplanıyor

Konyaaltı Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı, Konyaaltı Kent Konseyi Başkanı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda konuşan Başkan Kotan, “Benim sahada olmam ve Konyaaltılılar ile bir araya gelmem, esnafımız ile bir araya gelmem, tüm toplantılar, gece gündüz sahada olmam, kolay ve erişilebilir bir Belediye Başkanı olmam demokratik kanalları tamamen açıyor” dedi.

Konyaaltı Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı, Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan Feslikan Salonu’nda gerçekleşti. Konyaaltı Kent Konseyi Başkanı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı İlhami Kaplan, Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özlem Saday, Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Başkanı Zera Vareldzhi, Konyaaltı Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Gencay, muhtarlar, oda başkanları ve temsilcileri ile konsey üyeleri katıldı. Yönetmeliğe göre her yıl iki kez yapılan Konyaaltı Kent Konseyi Genel Kurulu’nda, üyelikleri düşen üyelerin yerine ise yeni üye seçimleri yapıldı. Öte yandan toplantıya katılan Meclis Başkanları, yaptıkları çalışmaları ve planladıkları projeleri katılımcılarla paylaştı. Toplantıda başta Başkan Cem Kotan olmak üzere tüm Meclis Başkanları ve üyeleri birliktelik mesajı vererek, çalışmaların aynı şekilde devam edeceğini kaydetti.

“SAHADA OLMAM DEMOKRATİK KANALLARI AÇIYOR”

Konyaaltı Kent Konseyi Genel Kurulu’nda konuşan Konyaaltı Kent Konseyi ve Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Burada bulunmamızın en önemli amacı Konyaaltı. Tüm yapılan faaliyetlerde ortak akla ihtiyacımız var. Buradaki ortak akıl da tabii ki Kent Konseyi. Konseyde bulunan sivil toplum örgütleri, muhtarlıklarımız ve odalarımızın ortak fikirler ve akıllarıyla Konyaaltı’mızı yönetmek istiyoruz” dedi. Kent Konseyi’nin daha bağımsız bir hale gelmesi gerektiğini ifade eden Kotan, “Demokratik kanalları Konyaaltı’mızda ne kadar çok işletirsek o kadar çok fikir çıkar. Bizler de bu fikirleri yürütmenin başındakiler olarak faaliyete geçiririz. Benim sahada olmam ve Konyaaltılılar ile bir araya gelmem, esnafımız ile bir araya gelmem, tüm toplantılar, gece gündüz sahada olmam, kolay ve erişilebilir bir Belediye Başkanı olmam demokratik kanalları tamamen açıyor” diye konuştu.

“KENT KONSEYİ’Nİ ÖNEMSİYOR VE DEĞER VERİYORUZ”

Birçok sivil toplum örgütünün konseye üye olduğuna dikkat çeken Başkan Kotan, “Sivil toplum örgütlerinin belediyelere ve kaymakamlıklara fikirlerini iletmesi ve ortak akılla bu kentin yönetilmesi gerekiyor. Biz bunu başarıyoruz. Muhtarlar Meclisi ile bunu ciddi bir boyuta taşıdık. Kent Konseyi’nin kendine özgü durumu var ve bir resmiyeti var. Bu resmiyet sayesinde, sizlerin desteğiyle bizler de aslında daha güvenli ve stratejik hareket edebiliyoruz. Kent Konseyi’ni önemsiyor ve değer veriyoruz. Projelerin tamamen arkasındayız” dedi. Kurulda konuşan Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özlem Saday, “Çalışmalarımıza katkı koyan ve etkinliklerimizde bizlerle olan başta Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan ile tüm Konyaaltı Belediyesi ekibine ve bütün kuruluşlara sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Başkanı Zera Vareldzhi ise şu sözleri kaydetti; “Türk vatandaşlarla kaynaştık. Özellikle Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve tüm personele gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız”