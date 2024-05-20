Konyaaltı Kent Meydanı'nda 19 Mayıs kutlaması

Konyaaltı Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gerçekleştirdiği ''flash mob'' şaşırttı. Kent Meydanı’nda aniden vatandaşların arasından çıkan Atatürk kıyafetli dansçıya diğer efeler de katıldı. Efelerin oynadıkları zeybek oyununu kimi vatandaş gözyaşları arasında, kimisi alkışlarla izledi.

Konyaaltı Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle farklı bir etkinliğe imza attı. Konyaaltı Kent Meydanı’nda vatandaşların arasında normal kıyafetleriyle bulunan Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ‘flash mob’ gösterisiyle vatandaşlara bayram coşkusu yaşattı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da etkinliği izleyenler arasında yer aldı.

ATATÜRK KIYAFETLİ DANSÇI

Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi üyesi dansçıların bazıları çimlerde vatandaşlarla otururken, bazıları da meydanda halktan biri gibi davranarak bisiklet ve paten sürdü. Ardından hoparlörlerden verilen İstiklal Marşı ile ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar, daha sonra merdivenlerden inen temsili Atatürk kıyafetli dansçıyı görünce şaşkına döndüler.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Vatandaşları selamlayan temsili Atatürk kıyafetli dansçı meydanın ortasına inerek Zeybek oynamaya başladı. Ardından vatandaşların arasından çıkan Atatürk imzalı tişörtlü kadın ve erkek çok sayıda dansçı da Zeybek oyununa katıldı. Büyük coşkunun hakim olduğu meydanda duygusal anlar yaşandı. Alkışlar ve ellerindeki Türk bayrakları ile Zeybekleri izleyen vatandaşlardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.

İZMİR MARŞINI SÖYLEDİLER

Zeybek gösterisinin ardından Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile hep bir ağızdan İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı’nı büyük bir coşkuyla söylediler. Yapılan etkinlikle 19 Mayıs coşkusunu yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a bu coşkuyu yaşattıkları için teşekkür ettiler.

FLASH MOB NEDİR?

Flash mob, birbirini tanıyan veya tanımayan bir grup insanın daha önceden belirlenen yer ve zamanda, amacı genelde eğlence olan bir eylemi gerçekleştirdikten sonra dağılmaları esasına dayanan bir sosyal aktivitedir.