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Konyaaltı kreşlerinde deprem tatbikatı

Konyaaltı kreşlerinde deprem tatbikatı
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Konyaaltı Belediyesi, bünyesinde yer alan kreş ve gündüz bakımevlerinde acil durum eğitimi ve deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi, bünyesinde yer alan kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik deprem ve acil durum tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta öğrenciler deprem ve diğer acil durum anlarında ne yapmaları gerektiğini konusunda uygulamalı olarak bilgilendirildi. Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekiplerinin gerçekleştirdiği eğitimde, öncelikle deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirilen minikler, sonrasında da yangın ve diğer acil durumlarda yapmaları gerekenlerle ilgili bilgilendirildi. Tatbikatların ikinci bölümünde kreşlerin bahçe bölümlerinde oluşturulan toplanma alanlarına yönlendirilen öğrenciler, kısa süre içerisinde sınıflarını boşaltıp, alanda toplanarak eğitimleri başarıyla tamamladı. Kreş çağındaki öğrencilerin, kendilerine verilen bilgileri hayat boyu unutmayacaklarına dikkat çeken Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kreşlerde öğrenim gören çocuklara okul öncesi eğitimin yanı sıra, yaşamları boyunca kendilerine lazım olacak bu tür eğitimler de vererek hayata hazırladıklarını aktardı. İlerleyen zamanlarda benzer eğitimler vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Esen, ‘’Çocuklarımızın kaliteli bir eğitim almaları için bütün imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz’’ dedi.

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
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