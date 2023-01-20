  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Konyaaltı kreşlerinde karne sevinci

Konyaaltı kreşlerinde karne sevinci

Konyaaltı kreşlerinde karne sevinci
Güncelleme:

Konyaaltı Belediyesi Gündüz Bakımevi ve Kreşleri’nde karne heyecanı yaşandı. Kendileri için özel olarak hazırlanan karneleri alan minikler, büyük sevinç ve heyecan yaşadı.

Konyaaltı Belediyesi Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri karne heyecanı yaşadı. Minikler, ailelerinin de katıldığı törende kendileri için hazırlanan karneleri ve hediyelerini alırken büyük sevinç ve heyecan yaşadı. Gündüz bakımevi ve Kreşlerde görevli öğretmenler tarafından hazırlanan, çocukların dönem boyunca aldıkları eğitimlerden kesitlerin yer aldığı slaytları miniklerle birlikte izleyen aileler törende duygulu anlar yaşadı. Karnelerini alan minikler, tören sonunda aileleri ve öğretmenleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Göreve geldiği günden bu yana belediye bünyesinde yer alan kreşlerdeki öğrenci kapasitesini iki kat artırdıklarını hatırlatan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Konyaaltı’nda hizmet anlamında çocuklarımız her zaman önceliğimiz oldu. Bundan sonra da bu şekilde olacak. Karnelerini alan çocuklarımıza keyifli ve verimli bir tatil geçirmelerini diliyorum’’ dedi.

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altılı Masa'ya sürpriz mektup: ''Adayınız olmak istiyorum!''
A'dan Z'ye dev borç yapılandırma ve af paketi geliyor
Hangi ceza ve borçlar yapılandırılacak ? İşte madde madde af paketi
Bir türlü gelmek bilmeyen kar yağışı için yeni tarih verildi
ORC son Z Kuşağı seçim anketini açıkladı
İmamoğlu'na siyasi yasak anketinden Bakan Soylu'ya kötü haber
Bu da merdiven altı meyhane! Gecekonduya giren ekipler şaşkına döndü
Şahmaran'ın galasına Serenay Sarıkaya damgası
EYT yasasının yürürlüğe gireceği tarih belli oldu: EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak?
Bülent Arınç'tan İmamoğlu kararı için olay sözler: ''Yapmayın diye yalvardım''