Konyaaltı kreşlerinde karne sevinci

Konyaaltı Belediyesi Gündüz Bakımevi ve Kreşleri’nde karne heyecanı yaşandı. Kendileri için özel olarak hazırlanan karneleri alan minikler, büyük sevinç ve heyecan yaşadı.

Konyaaltı Belediyesi Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri karne heyecanı yaşadı. Minikler, ailelerinin de katıldığı törende kendileri için hazırlanan karneleri ve hediyelerini alırken büyük sevinç ve heyecan yaşadı. Gündüz bakımevi ve Kreşlerde görevli öğretmenler tarafından hazırlanan, çocukların dönem boyunca aldıkları eğitimlerden kesitlerin yer aldığı slaytları miniklerle birlikte izleyen aileler törende duygulu anlar yaşadı. Karnelerini alan minikler, tören sonunda aileleri ve öğretmenleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Göreve geldiği günden bu yana belediye bünyesinde yer alan kreşlerdeki öğrenci kapasitesini iki kat artırdıklarını hatırlatan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Konyaaltı’nda hizmet anlamında çocuklarımız her zaman önceliğimiz oldu. Bundan sonra da bu şekilde olacak. Karnelerini alan çocuklarımıza keyifli ve verimli bir tatil geçirmelerini diliyorum’’ dedi.