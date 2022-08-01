Konyaaltı kreşlerine yeni öğretmenler aranıyor

Konyaaltı Belediyesi, bünyesinde bulunan 4 çocuk kreş ve gündüz bakımevinde çalışmak üzere alanında uzman okul öncesi ve İngilizce öğretmen alımları yapacağını duyurdu.

Konyaaltı Belediyesi Gürsü, Hurma, Toros ve Uncalı Kreş ve Gündüz Bakımevleri’nde ek ders ücreti karşılığı çalışacak, alanında uzman öğretmen alımları yapacağını duyurdu. Belediye bünyesinde hizmet veren kreşlerinin, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı öncesinde eksiklerini gidermek için harekete geçilirken, mevcut kadroya ek olarak okul öncesi ve İngilizce öğretmenleri alımları yapılacağı bildirildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen döneminde kreş sayısı 2’den 4’de çıkarılırken, Başkan Esen daha önce yaptığı duyuru ile ilçeye bin öğrenci kapasiteli kreş kampüsü yapacaklarını söylemişti. Verdikleri hizmetleri en iyi şekilde sunmaya gayret gösterdiklerini belirten Esen, kreşlerinde A’dan Z’ye her şeyin en iyisini yaptıklarını ifade etti.

KREŞLERDE EĞİTİM KALİTESİ ARTIYOR

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren çocuk kreş ve gündüz bakımevleri her geçen yıl eğitim kalitesini artırırken belediye, kreşlerinde çalışmak üzere alanında uzman okul öncesi ve İngilizce öğretmen alımları yapacağını duyurdu. Belediye kreşlerinde verilen eğitim ve hizmetler vatandaşlar tarafından da beğenilirken Esen, konuyla ilgili şöyle konuştu; “Belediyemiz kreşlerinde eğitimin, yemeğin, etkinliklerin ve aklınıza gelebilecek her şeyin en iyisini veriyoruz. Bu konuda yurttaşlarımızdan olumlu dönüşler alıyoruz. Şimdi eğitim kalitemizi bir üst seviyeye çıkarmak ve yurttaşlarımıza da iş imkanı sağlamak için öğretmen alımı yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizdeki istihdama çok önem veriyoruz.”

ALIMLARDA ARANAN ÖZELLİKLER

Konyaaltı Belediyesi’nin öğretmen alımı ile ilgili yaptığı duyuru ve aranan özellikler şu şekilde:

Kreş ve Gündüz Bakımevlerimizde görevlendirilmek üzere ek ders ücreti karşılığı,

-Üniversitelerin Çocuk Gelişimi,

-Okul Öncesi/Anaokulu Öğretmeni mezunu,

- Alanında en az 3 yıl deneyim sahibi,

-Güncel mesleki gelişmeleri takip eden,

-İletişim ve temsil yeteneği güçlü,

-Ekip çalışmasına yatkın,

-Eğitim teknolojilerini etkin olarak kullanabilen,

-Yenilikçi, üretken ve vizyon sahibi okul öncesi öğretmenleri,

-Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği, İngilizce dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya Mütercim Tercümanlık bölümlerinden mezun,

-Okulöncesinde İngilizce tecrübesi olan İngilizce öğretmenleri alınacaktır.

Başvuru tarihi: 02.08.2022-05.08.2022

Başvuru yeri: Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Kreş Müdürlüğü

Yapılan duyuruda öğretmen adaylarının CV ile başvuru yapması belirtildi.