Konyaaltı kreşlerinin minikleri kep attı

Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri’nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törenlerde; Uncalı, Toros, Hurma ve Gürsu Kreşleri’nde eğitim gören minikler, aileleriyle unutulmaz anlar yaşadı.

Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri’nde eğitim gören minikler, 2 gün boyunca süren etkinlikler eşliğinde mezuniyet heyecanı yaşadı. Gerçekleştirilen etkinliklerin ilk gününde Toros ve Gürsu; ikinci gününde ise Hurma ve Uncalı Kreşleri’nin minikleri kep attı. Kep atma töreninin yanı sıra miniklerin sergilediği; vals, halk oyunları ve çeşitli dans gösterileriyle beraber şiir okuma etkinliği, ailelere duygu dolu anlar yaşattı. Tören alanında ayrıca, öğrencilerin hazırladıkları resimler de sergilendi. Öte yandan aileler ve minikler, kendileri için hazırlanan hatıra fotoğrafı alanında, anlamlı günü ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi. İlk mezuniyetlerinde evlatlarını yalnız bırakmayan aileler, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a ve tüm personele teşekkürlerini iletti.