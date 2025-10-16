Konyaaltı Kuluçka Merkezi girişimcilerini arıyor

Konyaaltı Belediyesi Kuluçka Merkezi’nde ‘Yeni Dönem Girişimcilik Programı’ için başvuruların başladığı duyuruldu. Programın, yeni girişimcilerin ve yeni girişim fikirlerinin önünü açmak amacıyla gerçekleşeceği aktarıldı.

Konyaaltı Belediyesi’nin, girişimcilerin ve girişim fikirlerinin önünü açmak amacıyla kurduğu, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi içerisinde hizmet veren Kuluçka Merkezi’nde, ‘Yeni Dönem Girişimcilik Programı’ için başvuruların başladığı duyuruldu. Kuluçka Merkezi personelinden edinilen bilgiye göre, girişimcilerin kulucka.konyaalti.bel.tr internet adresini ziyaret ederek detaylı bilgiye erişebileceği ve programa başvuru yapabileceği kaydedildi. Bunun yanı sıra Konyaaltı Belediyesi Kuluçka Merkezi’nde yer alan girişimciler için, eğitim ve etkinlikler, mentorluk, akademik ve teknik danışmanlık, yatırımcı ve firma görüşmeleri, veri tabanlarına erişim gibi birçok imkanın ücretsiz olarak sağlandığı vurgulandı.