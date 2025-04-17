Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi’nde (KOSHİM) bulunan Konyaaltı Kütüphanesi minik misafirlerini ağırladı. İlçede hizmet veren özel bir kreşten gelen çocuklar, kitap sevgisini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte kitap ayracı boyadı.

Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi’ne bağlı Konyaaltı Kütüphanesi kapılarını minik öğrencilere açtı. Kütüphane, bu kez özel bir kreşin öğretmenleri ve öğrencilerini ağırladı. Ziyaret kapsamında, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap sevgisini artırmak amacıyla keyifli bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Konyaaltı Belediyesi tarafından hazırlanan kitap ayraçları minik ziyaretçiler tarafından renkli boyalarla süslendi. Hem eğlenceli hem öğretici geçen etkinliğin sonunda ise çocuklara balon ve boyama kitabı hediye edildi.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI

Bu tür ziyaretlerin hem çocukların gelişimine katkı sunduğunu hem de kitapla tanışma sürecini eğlenceli hale getirdiğini belirten KOSHİM Sosyal Hizmet Uzmanı Zehra Gül Karsavuran, “2015 yılından beri kütüphanemiz hizmet vermektedir. Her yaş grubuna ait kitaplarımız bulunmaktadır. Bugün, özel kreşlerimizden bir tanesinin öğretmenleri ve öğrencileri bizi ziyarete geldiler” dedi. Küçük yaş gruplarına okumayı sevdirmek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydeden Karsavuran, “Miniklerimizle kitap ayracı boyadık. Etkinlik sonunda ise balon ve boyama kitabı hediye ettik” ifadelerini kullandı.