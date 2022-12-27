Konyaaltı kütüphanesi minikleri ağırladı

Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi, ilkokul öğrencilerinin akınına uğradı.

Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi (KOSHİM) bünyesinde yer alan kütüphane, her yaştan okura ve öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor. Yaklaşık 20 bin adet kitap arşiviyle haftanın 6 günü hizmet veren kütüphane, geçtiğimiz günlerde İstek Konyaaltı İlkokulu 2’nci sınıf öğrencilerini ağırladı. Üç sınıftan toplam 59 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte kütüphaneyi ziyaret ederek kütüphanenin bölümlerini tanıdı. İlgilerini çeken bölümleri tespit eden öğrenciler, sonrasında ilgilerini çekme nedenlerini not etti. İlgilerini çeken bölümlerden aldıkları kitapların künyelerini oluşturan öğrencilere kütüphane personelleri tarafından bilgi verildi.

HER YAŞTAN VATANDAŞA AÇIK

Kütüphanede yer alan bölümler, kitaplar, kütüphane üyeliği, okuma alışkanlığı edinme gibi konularda bilgilendirilen minikler, öğretmenleri ve kütüphane çalışanlarına merak ettiklerini de sormayı da ihmal etmedi. Her yaştan vatandaşın aradığı kaynağa ulaşabilmesi adına çalışmalar yaptıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, minik öğrencilerin kütüphane ziyaretlerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Başkan Esen, ‘’Zengin arşiviyle artık hafta sonları da hizmet veren kütüphanemize bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Özellikle havaların soğuduğu bu günlerde sıcak ve sessiz bir ortamda ders çalışabilir, kitap okuyabilir, kütüphanemize üye olarak okumak istedikleri kitapları alabilirler’’ şeklinde konuştu.