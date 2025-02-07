Konyaaltı Meclisi'nde 6 Şubat ve Kartalkaya vurgusu

Konyaaltı Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Cem Kotan Başkanlığında gerçekleşti. Başkan Kotan, ''Sadece kötü günlerde değil, iyi günlerde de dayanışma içerisinde olmalıyız. Bu noktada, bizler devlet ve yerel yönetimler olarak üzerimize düşen görevleri yapmalıyız'' dedi.

Konyaaltı Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın Başkanlığında, Beydağları Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Yoğun katılımla geçen meclis toplantısının öncesinde, 6 Şubat deprem felaketinde hayatını kaybedenler ile Kartalkaya yangınında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Parti sözcülerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan Başkan Kotan, “Ne yazık ki 53 binden fazla insanımızı kaybettik. Onları rahmet ve saygıyla anıyorum. İnşallah ülkemiz bir daha böyle felaket yaşamaz. 11 şehrimizde olan depremle ilgili herkes bir şeyler yapmaya çalıştı” dedi. Bütün kurumların aynı sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kotan, “Biz de dahil olmak üzere bu tip olaylara hazırlıklı bir şekilde denetim planları yapılmak zorunda” şeklinde konuştu.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLE İŞ BİRLİĞİ

Ayrıca, toplantının 4'üncü maddesi olarak yer alan, "Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi uyarınca işbirliği yapılıp yapılmayacağı, işbirliği yapılması halinde işbirliği protokolü imzalamak üzere; Belediye Başkanı Cem KOTAN'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 17/01/2025 tarih ve 9 sayılı yazısı." gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edilen madde ile Akdeniz Üniversitesi ve Konyaaltı Belediyesi arasındaki iş birliği anlaşmalarına bir yenisi daha eklenmiş oldu.