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Konyaaltı Meclisi’nden personeli sevindiren karar

Konyaaltı Meclisi’nden personeli sevindiren karar

Konyaaltı Belediyesi’nde geçtiğimiz günlerde belediye şirketlerinde çalışan işçilere yapılan 500’er lira maaş artışından sonra, bugün gerçekleştirilen Haziran ayı meclisinde de sözleşmeli personelin maaşında 500 liralık iyileştirme yapıldı.

Konyaaltı Belediyesi’nde geçtiğimiz günlerde, Başkan Semih Esen’in talimatıyla belediye şirketlerinde çalışan personellerin maaşlarına 500’er liralık seyyanen zam yapılmıştı. Belediye çalışanlarının tabi oldukları toplu iş sözleşmelerine, Belediye İş ve Güvenlik İş sendikaları ile görüşmeler gerçekleştirerek yapılan ek protokollerden sonra, en düşük maaş 5250 TL’ye yükseltildi. Yine Belediye Başkanı Semih Esen’in talimatıyla, belediye şirketlerinde çalışan personelin yanı sıra, sözleşmeli personeller için de 500’er liralık maaş iyileştirmesi Konyaaltı Belediyesi Haziran ayı meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

EN DÜŞÜK MAAŞ 5250 TL

Türkiye’nin ekonomik açıdan zor bir dönemden geçtiğini, vatandaşların ve kurumlarının da aynı ölçüde bu durumdan etkilendiğini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, imkanları dahilinde belediye personelini yüksek enflasyona ezdirmemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Esen, ‘’Bu amaçla belediye çalışanlarımızın tabi oldukları toplu iş sözleşmelerine, bağlı bulundukları sendikalarla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, ek protokoller yaparak 500’er TL seyyanen zam yaptık. Böylelikle belediye çalışanlarımızın aldıkları en düşük ücreti 5250 TL’ye yükselttik. Belediye çalışanlarına yaptığımız artıştan sonra, sözleşmeli personellerimizin maaşlarında da meclisimizin onayıyla aynı oranda artış gerçekleştirdik. Mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun, güzel günlerde harcasınlar’’ dedi.

 

Etiketler Konyaaltı Belediyesi
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