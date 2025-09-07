  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Konyaaltı Müzik Akademisi'nde sınavlar tamamlandı

Konyaaltı Müzik Akademisi'nde sınavlar tamamlandı

Konyaaltı Müzik Akademisi'nde sınavlar tamamlandı
Güncelleme:

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’nde yer almak isteyenler için gerçekleştirilen yetenek sınavları tamamlandı. Akademiden yapılan duyuru ile sınav sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanacağı kaydedildi.

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Müzik Akademisi‘nde yeni dönem hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Hazırlıklar kapsamında, akademi bünyesinde yer almak isteyenler için daha önce duyurulan yetenek sınavları gerçekleşti. Sınavlar, adayların tercih ettikleri alanlara uygun olarak Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nde yapıldı. Akademi eğitmenlerinden edinilen bilgiye göre; Enstrüman Eğitimi, Çok Sesli Çocuk Korosu, Çocuk ve Gençlik Orkestrası, Müzik Yetenek Sınavlarına Hazırlık, Resim, Çocuk Balesi, Çocuk Drama, Doğaçlama Tiyatro Atölyesi, Yetişkin Tiyatro Eğitimi ve Genç Tiyatro alanlarına toplam bin kişinin başvurduğu aktarıldı. Yoğun ilgiyle gerçekleşen sınav sonuçlarının kısa süre içerisinde duyurulacağı belirtildi.

KOTAN; “SINAVLARA KATILAN HERKESİ TEBRİK EDİYORUM”

Gerçekleşen yetenek sınavlarıyla ilgili konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Akademimiz bünyesinde yer almak isteyen ve sınavlara katılan herkesi tebrik ediyorum. Yoğun ilgiden çok memnunuz. Yaptığımız çalışmaların karşılığını, bu seviyelerde almaktan dolayı her zaman gurur duyuyoruz” dedi. Sanatın ve sanatçının yanında olduklarını vurgulayan Kotan, “Burada, geleceğin sanatçılarını yetiştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde, iki öğrencimizin Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı kazanmasıyla bir kez daha gururlandık. Genç yetenekleri geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Tüm öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum “ diye konuştu.

 

 

text-ad
Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Manifest grubunun +18 konserinde yer yerinden oynadı Manifest grubunun +18 konserinde yer yerinden oynadı Balıkesir'de peşpeşe 2 deprem birden... İstanbul ve İzmir'de de hissedildi! Balıkesir'de peşpeşe 2 deprem birden... İstanbul ve İzmir'de de hissedildi! Kanlı Ay geliyor... Deprem korkusu hortladı, uzmanlardan kritik uyarı geldi! Kanlı Ay geliyor... Deprem korkusu hortladı, uzmanlardan kritik uyarı geldi! 18 yaşında 48 yıl hapisle cezalandırıldı, annesinin söyledikleri olay oldu 18 yaşında 48 yıl hapisle cezalandırıldı, annesinin söyledikleri olay oldu Galatasaray'da Osimhen depremi: Okan Buruk'tan jet açıklama geldi Galatasaray'da Osimhen depremi: Okan Buruk'tan jet açıklama geldi Kurultay davasını bekliyorlar... Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle ilgili olay iddia Kurultay davasını bekliyorlar... Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle ilgili olay iddia Öğrencileri mağdur eden tuzak! Şeytanın bile aklına gelmezdi! Öğrencileri mağdur eden tuzak! Şeytanın bile aklına gelmezdi! Piyasaların bir bileni İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcısı için tarih verdi Piyasaların bir bileni İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcısı için tarih verdi Türkiye'yi terk edip ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu Türkiye'yi terk edip ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu Barış Yarkadaş'a canlı yayında Cem Küçük'lü skandal tehdit Barış Yarkadaş'a canlı yayında Cem Küçük'lü skandal tehdit
''Engin beni evden kovdu'' demişti, Dilan Polat o mesajları tek tek ifşa etti! ''Engin beni evden kovdu'' demişti, Dilan Polat o mesajları tek tek ifşa etti! Manifest'in Küçükçiftlik Park'taki konseri +18 konseri için ''teşhircilik'' soruşturması başlatıldı Manifest'in Küçükçiftlik Park'taki konseri +18 konseri için ''teşhircilik'' soruşturması başlatıldı Hadise bu sefer de dantelli dekoltesiyle ortalığı karıştırdı! Hadise bu sefer de dantelli dekoltesiyle ortalığı karıştırdı! Bilal Erdoğan'dan Türkiye'deki eğitim sistemi ile ilgili dikkat çeken açıklamalar Bilal Erdoğan'dan Türkiye'deki eğitim sistemi ile ilgili dikkat çeken açıklamalar Türkiye'de bugünün kahramanı patenci bir Rus uyruklu kadın oldu... Türkiye'de bugünün kahramanı patenci bir Rus uyruklu kadın oldu... Tarihinde ilk kez finale oynayacak olan Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu Tarihinde ilk kez finale oynayacak olan Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu Manifest grubunun jartiyerleri, mini şortları Cumhurbaşkanlığı'nı da rahatsız etti Manifest grubunun jartiyerleri, mini şortları Cumhurbaşkanlığı'nı da rahatsız etti Bu son anketin sonuçları iktidarın da, muhalefetin de yüzüne tokat gibi çarpacak Bu son anketin sonuçları iktidarın da, muhalefetin de yüzüne tokat gibi çarpacak Ünlü deprem profesöründen ''ölü faylar dirildi'' uyarısı: ''Deprem fırtınası devam edecek!'' Ünlü deprem profesöründen ''ölü faylar dirildi'' uyarısı: ''Deprem fırtınası devam edecek!'' Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü teslim oldu Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü teslim oldu