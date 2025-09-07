Konyaaltı Müzik Akademisi'nde sınavlar tamamlandı

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’nde yer almak isteyenler için gerçekleştirilen yetenek sınavları tamamlandı. Akademiden yapılan duyuru ile sınav sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanacağı kaydedildi.

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Müzik Akademisi‘nde yeni dönem hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Hazırlıklar kapsamında, akademi bünyesinde yer almak isteyenler için daha önce duyurulan yetenek sınavları gerçekleşti. Sınavlar, adayların tercih ettikleri alanlara uygun olarak Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nde yapıldı. Akademi eğitmenlerinden edinilen bilgiye göre; Enstrüman Eğitimi, Çok Sesli Çocuk Korosu, Çocuk ve Gençlik Orkestrası, Müzik Yetenek Sınavlarına Hazırlık, Resim, Çocuk Balesi, Çocuk Drama, Doğaçlama Tiyatro Atölyesi, Yetişkin Tiyatro Eğitimi ve Genç Tiyatro alanlarına toplam bin kişinin başvurduğu aktarıldı. Yoğun ilgiyle gerçekleşen sınav sonuçlarının kısa süre içerisinde duyurulacağı belirtildi.

KOTAN; “SINAVLARA KATILAN HERKESİ TEBRİK EDİYORUM”

Gerçekleşen yetenek sınavlarıyla ilgili konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Akademimiz bünyesinde yer almak isteyen ve sınavlara katılan herkesi tebrik ediyorum. Yoğun ilgiden çok memnunuz. Yaptığımız çalışmaların karşılığını, bu seviyelerde almaktan dolayı her zaman gurur duyuyoruz” dedi. Sanatın ve sanatçının yanında olduklarını vurgulayan Kotan, “Burada, geleceğin sanatçılarını yetiştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde, iki öğrencimizin Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı kazanmasıyla bir kez daha gururlandık. Genç yetenekleri geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Tüm öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum “ diye konuştu.