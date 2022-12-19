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Konyaaltı okullarında çalışmalar sürüyor

Konyaaltı okullarında çalışmalar sürüyor
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Konyaaltı Belediyesi, ihtiyaç duyulan okullarda bakım-onarım ve çevre düzenlemelerine devam ederek öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim görmelerini sağlıyor. Konuyla ilgili haber metni ve fotoğraflar ektedir. İyi çalışmalar dileriz.

Konyaaltı Belediyesi, ilçede bulunan okullarda çalışmalarını sürdürüyor. Yaz aylarında yoğunlaşan çalışmalar, eğitim-öğretim dönemi devam ederken de ihtiyaç duyulan okullarda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Birçok okulda çalışmalarında sona gelen Konyaaltı Belediyesi ekipleri, Özpınarlar Tenzile Sert Ortaokulunda bahçe düzenlemesi ve kilit taşı döşemesine başladı. Özellikle öğrencilerin yağmurlu günlerde sorun yaşamaması için çalışmalarına hız kazandıran ekiplerin, kısa sürede okul bahçesindeki çalışmalarını bitireceği bildirildi. Okulların fiziki koşullarında iyileştirmeler yapmaya devam ettiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Öğrenci ve öğretmenlerimizin daha iyi şartlarda eğitim faaliyetini yürütmelerini istiyoruz. Bu yüzden imkanlarımız dahlinde ilçedeki okulların gerekli bakım-onarım vb. ihtiyaçlarını gideriyoruz. Eğitimdeki ilk dönemin sonuna gelirken tüm öğrencilerimize hem derslerinde hem de sınavlarında başarılar diliyorum. Her şeyi onların daha rahat bir yaşam sürdürebilmesi için yapıyoruz” dedi.

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
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