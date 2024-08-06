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Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'nde resim ve yoga kursları başlıyor

Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'nde resim ve yoga kursları başlıyor
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Konyaaltı Belediyesi, yaz aylarında vatandaşları sanat ve spor kurslarıyla buluşturmaya devam ediyor. KONSEM bünyesinde açılacak yoga ve resim kurslarına kayıtlar 7 Ağustos’ta başlıyor.

Konyaaltı Belediyesi’ne bağlı Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) her yıl düzenlediği kurslarına yenilerini ekliyor. Bu doğrultuda vatandaşların yaz aylarını sanat ve sporla iç içe geçirmelerini sağlamak için yoga ve resim kursları açılacak. Yoga ve resim yaz kurslarına başvurular 7 Ağustos’ta (yarın) başlıyor. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar 12 Ağustos Pazartesi gününe kadar  www.konyaalti.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilecek. Kurslarla ilgili detaylı bilgi için (0242) 259 33 33 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.

HER YIL YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

KONSEM kursları ile vatandaşların hem hobi edindiğini, hem de meslek sahibi olduklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “KONSEM bünyesinde her yıl düzenlediğimiz ücretsiz kurslarımıza vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor. Bu da bizleri çok sevindiriyor. Yaz aylarında da vatandaşlarımızı spor ve sanat kurslarıyla buluşturmak istedik. Bu doğrultuda yoga ve resim kursları açacağız. Kurslarımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.  

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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