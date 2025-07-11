Konyaaltı tercih döneminde öğrencilerin yanında

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gürsu Etüt Merkezi’nde, LGS tercih dönemi boyunca öğrencilere rehber öğretmenler tarafından tercih desteği sağlanacak. Randevu sistemiyle gerçekleşecek tercih desteği ile öğrenciler 14-24 Temmuz tarihleri arasında rehberlik hizmeti alabilecek.

Konyaaltı Belediyesi, gerek yıl boyunca verdiği ücretsiz eğitim desteğiyle gerekse de yıl sonunda mezun öğrencilerine sağladığı tercih desteğiyle gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Liselere Geçiş Sistemi Sınavı öncesi öğrencileri sınava hazırlayan Konyaaltı, sınavın ardından başlayacak tercih döneminde de her yıl olduğu gibi mezunların yanında olacağını duyurdu. ’Doğru Tercih Başarılı Bir Gelecek’ başlığıyla Konyaaltı Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 14-24 Temmuz tarihleri arasında Gürsu Etüt Merkezi’nde verilecek tercih desteği için öğrencilerin, 0242 245 55 73 numaralı telefondan detaylı bilgi eşliğinde randevu almaları yeterli olacak.