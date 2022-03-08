Konyaaltı Varyantı, 8 Mart’ta mora büründü

Antalya’da kadınlar, Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğiyle mor şemsiyeleriyle Konyaaltı Varyantı’ndan Türkan Saylan Anıtı’na yürüdü. Rusça, Ukraynaca ve İngilizce ‘Savaşa hayır’ yazılı pankartların yer aldığı yürüyüşe eşi Ümran Uysal’la katılan Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Antalya’da kadınlar kendi tavrını, gücünü gösteriyor. Biz onlarını kendilerini ifade etmesine vesile oluyoruz” dedi.

Antalya’da kadınlar, Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğiyle mor şemsiyeleriyle Konyaaltı Varyantı’ndan Türkan Saylan Anıtı’na yürüdü. Rusça, Ukraynaca ve İngilizce ‘Savaşa hayır’ yazılı pankartların yer aldığı yürüyüşe eşi Ümran Uysal’la katılan Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Antalya’da kadınlar kendi tavrını, gücünü gösteriyor. Biz onlarını kendilerini ifade etmesine vesile oluyoruz” dedi.

Antalya’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde dünyaca ünlü Konyaaltı Varyantı’nı mora büründü. Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği yürüyüşle kadınlar, eşitsizliğe, ayrımcılığa ve her türlü şiddete karşı mor şemsiyelerle yürüdü. Akşam üstü Konyaaltı Varyant’ta toplanan kadınlar, belediyenin dağıttığı bin mor şemsiyeyle varyant boyunca sıralandı.

Geçmiş yıllarda çok sayıda milli bayram kutlamasına ev sahipliği yapan Konyaaltı Varyantı ilk kez 8 Mart Dünya Kadınlar günü ev sahipliği yaparken yürüyüşte, Rusça, Ukraynaca ve İngilizce “Savaşa Hayır” pankartlarının yanı sıra “Öldüren sevgi istemiyoruz”, “Çocuk gelinlere son” yazılı pankartlar yer aldı.

Yürüyüşe Belediye Başkanı Ümit Uysal eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldı. Başkan Uysal, yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada kadınların güçlü durumda olduğu toplumların daha demokratik toplumlar olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Kadınların güçlü olduğu toplumlar, daha üretken, daha müreffeh toplumlar oluyor. Antalya’da bütün kadınlarımız bunun bilincinde. İddialı, kariyerli, güçlü ve çalışkan” diye konuştu. Muratpaşa Belediyesi olarak kadınlara yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve bu alanda çalışmaya devam edeceklerini belirtirken “8 Mart, evrensel bir gün. Antalya’da kadınlar kendi tavrını, gücünü gösteriyor. Biz onlarını kendilerini ifade etmesine vesile oluyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği yürüyüş için bir araya gelen yüzlerce kadın, ‘Hür doğdum hür yaşarım” şarkısı ve sloganlar eşliğinde Konyaaltı Varyantı’nı çıktı. Konyaaltı Caddesi boyunca devam eden yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş Türkan Saylan Anıtı’nda sona erdi. Burada saygı duruşu ve ardından hep birlikte İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden 8 Mart etkinlikleri ‘Hür doğdum hür yaşarım’ şarkısı eşliğinde kadınların mor şemsiyelerle yaptığı koreografiyle sona erdi.