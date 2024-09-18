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Konyaaltı Yarbaşçandır'da Yayla Şenliği düzenlenecek

Konyaaltı Yarbaşçandır'da Yayla Şenliği düzenlenecek
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Konyaaltı Belediyesi Çandır fasulyesini duyurmak ve farkındalık yaratmak amacıyla Çandır fasulyesinin üretildiği Yarbaşçandır Yaylası’nda Yarbaşçandır Yayla Şenliği düzenleyecek. Müzik ve eğlencenin yaşanacağı şenlikte vatandaşlara Çandır fasulyesinden yapılan kuru fasulye yemeği ikram edilecek.

Konyaaltı Belediyesi bölgeye has ürün olan Çandır fasulyesini duyurmak ve Çandır fasulyesi hakkında farkındalık yaratmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Çandır fasulyesinin üretildiği Yarbaşçandır Yaylası’nda “Yarbaşçandır Yayla Şenliği” düzenlenecek. 

KONSER VE HALK DANSLARI 

Yarbaşçandır Yaylası’nda 21 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’de başlayacak olan Yarbaşçandır Yayla Şenliği’nde Arzu Gök konser verecek. Şenlikte Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ise şenliğe katılan vatandaşlara halk danslarıyla adeta Anadolu şöleni yaşatacak. Şenlikte, Çandır fasulyesinden yapılan kuru fasulye yemeği de ikram edilecek. 

ÜRETİLDİĞİ YERDE ŞENLİK YAPACAĞIZ

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yerel üreticinin ürettiği Çandır fasulyesinin üretimini artırmak, fasulyenin bilinirliliğini sağlamak amacıyla fasulyenin üretildiği Yarbaşçandır Mahallesi’nde de şenlik düzenleyeceklerini söyledi. Çandır fasulyesinin son yıllarda üretiminin düştüğünü, bu nedenle belediye olarak harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Kotan, “Konyaaltı Belediyesi olarak üreticiye örnek olmak ve 300 yıllık önemli bir değerimiz olan Çandır fasulyemizin yok olmasını engellemek için belediyemize ait 5 bin metre karelik tarım alanında Çandır fasulyesi üretimi gerçekleştirmeye başlamıştık. Bu üretim üreticilere örnek oldu ve üreticilerimiz yeniden fasulye üretmeye başladı. Ürettiğimiz  fasulyelerin bilinirliğini artırmak için de her yıl düzenlediğimiz Çandır Fasulyesi Şenliğimiz çok seviliyor. Bu şenliğimizin yanı sıra fasulyemizin üretildiği yerde de bir etkinlik düzenlemek istedik. Yarbaşçandır Yayla Şenliği adı altında gerçekleştireceğimiz şenliğimizde konserler, halk oyunları ekibimizin gösterileri olacak. Şenlikte ayrıca vatandaşlarımıza Çandır fasulyesinden yaptığımız kuru fasulye yemeği ikramımız olacak” dedi. 

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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