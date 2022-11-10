Konyaaltı’nda 10 Kasım hüznü

Konyaaltı Belediyesi, düzenlediği törenlerle Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı. Anma törenleri belediye ana hizmet binası, dış birimler ve belediye bünyesindeki kreşlerde düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi, 10 Kasım’da Ata’yı andı. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği tarih olan 10 Kasım’da, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Konyaaltı’nda da hüzün, gurur ve minnet duyguları bir arada yaşandı. Konyaaltı Belediyesi ana hizmet binası önünde düzenlenen törene tüm personel ve birim müdürleri katılırken, dış birimlerde de anma töreni düzenlendi. Sabah saat 09.05’te siren sesleri ile saygı duruşuna geçilirken, ardından okunan İstiklal Marşı ve çelenk sunumu ile tören sona erdi. Belediye bünyesinde bulunan kreşlerde ise minikler, Türk Bayrakları ve Atatürk tişörtleri ile anma töreni gerçekleştirdi. Okudukları şiirler ile Atatürk’e olan sevgilerini dile getiren çocuklar, duygu dolu anlar yaşattı. 10 Kasım’ın Türkiye için bir hüzün günü olduğu gibi aynı zamanda gurur günü de olduğunu kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Atatürk’ün emanetlerine, ilkelerine ve ideallerine her daim sahip çıkarak yaşatacaklarını ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sadece Türk toplumuna değil, hak arayışında olan ve ezilen tüm toplumlara ilham kaynağı olduğunu belirten Esen, “Atatürk’ün fikirlerini, gerçekleştirmek istediklerini önce biz anlamalıyız. O’nu anlayıp özümsemeden anlatamayız. Üzerinden neredeyse bir asır geçmesine rağmen hala günümüzü aydınlatıyor ve geleceğe ışık tutuyor. Atatürk’ü anlayacağız, anlatacağız ve ideallerini gerçekleştirmek için durmadan çalışacağız. Hüznü, gururu ve minnet duygularını bir arada yaşadığımız bugünde, ebediyete intikal eden Ulu Önder’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi ve şükranla anıyorum” dedi