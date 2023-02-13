Konyaaltı'nda afetzede çocuklar için eğitim seferberliği

Konyaaltı Belediyesi, ilçeye gelen depremzede çocukların eğitimleri ve gerekli olan psikolojik destek hizmetleri için seferber oldu.

Konyaaltı Belediyesi, depremin ilk saatlerinden bu yana yürüttüğü yardım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlk olarak, gönüllü yurttaşların getirdiği yardımları afet bölgesine iletmek için çalışma başlatan Konyaaltı Belediyesi, arama kurtarma faaliyetlerine katılan sivil savunma ve ilk yardım ekipleriyle de depremden etkilenen vatandaşların yardımına koştu. 8’inci güne kadar deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in talimatlarıyla seferber olan ekipler, deprem bölgesinden Konyaaltı’na gelen afetzedeler için de çalışmalar yapmaya devam ediyor. İlk olarak afetzedelerin anlık ihtiyaçları için bir sosyal market ve butik kurarak her yaştan ve cinsiyetten yurttaşın hizmetine açan Konyaaltı Belediyesi, okul öncesi çağındaki çocuklar ve üniversite hazırlık aşamasındaki gençler için de tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER UNUTULMADI

Belediyeye bağlı 4 kreşin her birinde, afet bölgesinden Konyaaltı’na gelen 3-6 yaş çocukların eğitimi için birer sınıf açılırken, üniversiteye hazırlık aşamasındaki gençlerin hazırlıklarına devam edebilmeleri için de Konsem Etüt Merkezi’nde bir sınıf açıldı. Kreş ve etüt merkezinde yapılan çalışmaların yanı sıra afetzedeler, psikolojik danışmanlık hizmetinden de ücretsiz olarak yararlanabilecek. Öğrencilerin kreşlere ve etüt merkezine ulaşımı Konyaaltı Belediyesi tarafından ücretsiz servislerle sağlanacak. Vatandaşların, kreşler için (0242) 245 55 31, Etüt Merkezi için (0242) 245 55 73, Psikolojik danışmanlık hizmeti için ise (0242) 245 55 21 numaralı telefonları arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi.

ESEN: AFETİN YARALARINI SARACAĞIZ

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren tüm imkanlarıyla seferber olduklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Her şeyini geride bırakarak şehrimize gelen afetzede yurttaşlarımızın yanındayız. Özellikle çocuk ve gençlerimizin eğitimlerine devam edebilmeleri ve psikolojik destek alabilmeleri çok önemli. Onlar için kreşlerimiz ve etüt merkezimin kapılarını sonuna kadar açtık. Ulaşımları için servis imkanı da sağlıyoruz. Ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetimizden çocuklarımızın yanı sıra, yetişkin vatandaşlarımız da yararlanabilecekler. Bu çalışmaların yanı sıra Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki yardım çalışmaları da devam ediyor. Afetin yaralarını hep birlikte saracağız’’ şeklinde konuştu