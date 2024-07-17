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Konyaaltı'nda aşure lokması

Konyaaltı'nda aşure lokması
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Konyaaltı Belediyesi’nin düzenleyeceği 14. Geleneksel Aşure Etkinliği’nde vatandaşlara aşure lokması dağıtılacak. Etkinlikte sanatçılar Beste Sezer ve Orhan Gürsoy sahne alacak.

Konyaaltı Belediyesi’nin Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği ile bu yıl 14’üncüsünü düzenleyeceği Geleneksel Aşure Etkinliği 20 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’de Konyaaltı Cemevi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte vatandaşlara aşure dağıtılacak. Ardından sanatçılar Beste Sezer ve Orhan Gürsoy konser verecek.   

GELİN LOKMAMIZI PAYLAŞALIM 

Tüm vatandaşları 14. Geleneksel Aşure Etkinliği’ne davet eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Aşure lokmamızı, bu yıl da dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde paylaşacağız. Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği ile düzenleyeceğimiz Geleneksel Aşure Etkinliği’mize halkımızı bekliyoruz” dedi.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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