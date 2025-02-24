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Konyaaltı’nda atık yağlar geri dönüşüm için toplanıyor

Konyaaltı’nda atık yağlar geri dönüşüm için toplanıyor
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Konyaaltı Belediyesi, ''Sıfır Atık'' projesiyle atık yağları vatandaşlardan ve toplama noktalarından topluyor. İlçede toplanan atık yağlar, geri dönüşüm tesislerinde işlenerek doğaya zarar vermeden enerjiye çevriliyor.

Antalya’nın Konyaaltı Belediyesi, doğayı koruma ve sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında bitkisel atıkları gelecek için dönüştürüyor. Günlük hayatta sıkça kullanılan bitkisel atık yağların lavaboya ya da çöpe dökülmesinin önüne geçmek isteyen Konyaaltı Belediyesi, atık yağları geri dönüşüm sürecine dahil ederek çevreci bir adım atıyor. Belediye, 5 litre ve üzeri atık yağları evlerden toplarken; 5 litrenin altındaki yağlar ise ilçedeki mahalle muhtarlıklarında ve tüm belediye hizmet binalarında toplanıyor. Yağlar, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından teslim alınarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Konyaaltı Belediyesi, ''Sıfır Atık'' projesiyle atık yağları vatandaşlardan ve toplama noktalarından topluyor. İlçede toplanan atık yağlar, geri dönüşüm tesislerinde işlenerek doğaya zarar vermeden enerjiye çevriliyor.

Atık yağlar muhtarlıklara bırakılıyor

Göreve geldiğinde atık yağlarla ilgili bir farkındalık olmadığını belirten Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Gonca Ilgın, "Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan öncülüğünde atık yağlarla ilgili farkındalık oluşturduk. Neredeyse her gün mahalle muhtarlığımıza atık yağ getiriliyor. Bilinç biraz daha oturdu. Yağ atıkları için getirdiğimiz bidonlar sayesinde artık vatandaşlarımız bize söylemeden bile yağlarını getiriyor" dedi. Geleceği düşünüp bitkisel yağları lavaboya dökmeyen, içme sularını da kirletmeyip doğaya destek olan herkese teşekkür eden Ilgın, "Beş litre ve üzeri atık yağlarınızı Konyaaltı Belediyesi ekipleri evlerinizden alıyor. Beş litrenin altındaki atık yağlarınızı ise muhtarlığımıza bırakabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Konyaaltı Belediyesi, ''Sıfır Atık'' projesiyle atık yağları vatandaşlardan ve toplama noktalarından topluyor. İlçede toplanan atık yağlar, geri dönüşüm tesislerinde işlenerek doğaya zarar vermeden enerjiye çevriliyor.

Esnaf memnun

Konyaaltı Belediyesi’nin atık yağlarla ilgili duyarlı olduğunu belirten ve Konyaaltı’nda balıkçı esnaflığı yapan Erkan Başoğlu, "Konyaaltı Belediyesi’ne bitkisel atık yağlarla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Balıkçı esnafı olarak haliyle dükkanlarımızdan çok fazla yağ çıkıyor. Çıkan atık yağlarımızı Konyaaltı Belediyesi’ne teslim ediyoruz ve onlar da geri dönüşüme kazandırıyor. Sadece yağları değil, diğer malzemelerimizi de ayırıyoruz. Konyaaltı Belediyesi o konuda da bize yardımcı oluyor" dedi. Konuyla ilgili konuşan ilçe sakini Nigar Cebe ise "Bu hizmetten dolayı Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan’a teşekkür ediyorum. Bizim alıp götürmemiz zor oluyordu, bu yüzden çok memnunuz" diye konuştu.

Konyaaltı Belediyesi, ''Sıfır Atık'' projesiyle atık yağları vatandaşlardan ve toplama noktalarından topluyor. İlçede toplanan atık yağlar, geri dönüşüm tesislerinde işlenerek doğaya zarar vermeden enerjiye çevriliyor.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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