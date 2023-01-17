Konyaaltı'nda atıklar parkta sanata dönüştü

Konyaaltı Belediyesi, Toros Mahallesi’nde yer alan Expo Parkı’nda, atık malzemeleri kullanarak çiçek, çocuk ve sanat temalı çalışma gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliği ile Toros Mahallesi’nde yer alan Expo Parkı’nda çiçek, çocuk ve sanat temasıyla düzenlemeler yaptı. Belediye ekiplerinin yaptığı peyzaj ve sanatsal çalışmalar, vatandaşlardan tam not aldı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencilerinin, Konyaaltı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından toplanan geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak yaptıkları müzik aletleri park içerisine yerleştirildi. Ayrıca öğrenciler, park içerisindeki duvar ve elektrik trafosunda graffiti çalışmaları da gerçekleştirdi.

ESEN’DEN GERİ DÖNÜŞÜM VURGUSU

Konyaaltı Belediyesi olarak sıfır atık konusunda önemli projelere imza attıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü iş birliğiyle yaptıkları çalışmayla Expo Parkı’na yepyeni bir görünüm kazandırdıklarını söyledi. HayatPark içerisine kazandırdıkları Atatürk heykeli projesini de yine Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle hayata geçirdiklerini belirten Esen, “Yapılan çalışmalarla yepyeni bir görünüme kavuşan parkımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanife Neris Yüksel ise, Expo Parkı’na geri dönüşüm malzemelerinden yapılan müzik aletlerini yerleştirme fikrinin Konyaaltı Belediyesinden çıktığını söyledi.

ATIKLARDAN 7 ADET HEYKEL ÜRETİLDİ

Expo Parkı’nın heykellerle bütünleştirilerek bir sanat merkezine dönüştürülme fikrinin kendilerine geldiği andan itibaren çalışmalara başladıklarını ifade eden Doç. Dr. Hanife Neris Yüksel, “Buradan hareketle, Konyaaltı Belediyesi’nin geri dönüşüm için ayırdığı metallerden 7 adet heykel üreterek park içine yerleştirdik. Bir işe yaramadığını düşünerek bir kenara ayırdığınız her şey geri dönüştürülebilir. Özellikle de sanatsal eserlere dönüştürülebilir. Biz, heykel bölümünde bunu ortaya koyuyoruz’’ dedi. 4 yıldır Expo Parkı’nın bulunduğu semtte oturduğunu ve yapılan çalışmalardan çok memnun olduğunu ifade eden mahalle sakini Suna Tomruk ise, “Tüm içtenliğimle söylüyorum, çok beğendim. Bu parkın, HayatPark projesi ile birbirini tamamlayacak güzellikte bir park olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.