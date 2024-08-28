  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Konyaaltı'nda başpehlivanlar bu kursta yetişiyor

Konyaaltı'nda başpehlivanlar bu kursta yetişiyor

Konyaaltı'nda başpehlivanlar bu kursta yetişiyor
Güncelleme:

Güreşseverlerin gözdesi Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri’ni gerçekleştiren Konyaaltı Belediyesi’nin, geleceğin başpehlivanlarını yetiştirmek için açtığı kurslar ilgi görüyor. Güreş kurslarına katılmak için kırsal mahallelerden gelen çocuklar, gelecekte başpehlivan olmak istediklerini belirtiyor.

Çocukları küçük yaştan itibaren sporla tanıştırarak onların daha sağlıklı bireyler olmasını amaçlayan Konyaaltı Belediyesi’nin açtığı Konyaaltı Belediyesi Yaz Güreş Kursları yoğun ilgi gördü. Kurslara katılan çocuklar, gelecekte Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin başpehlivanı olmak istediklerini belirttiler. 

KIRSAL MAHALLELERDEN İLGİ BÜYÜK 

Kursların 9-14 yaş arasında çocuklara verildiğini anlatan Konyaaltı Belediyesi Güreş Antrenörü İbrahim Gökhan Gökalp, “Yaz Kurslarımızda 9-14 yaş grubu çocuklarımıza bedensel eğitimler veriyoruz. Amacımız onlara ata sporumuz güreşi sevdirmek. Yaz kurslarımızın sonuna geldik. Kış kurslarımızla da çocukları güreşle tanıştırmaya devam edeceğiz” dedi. 

GELECEĞİN ALİ GÜRBÜZ’LERİ 

Kurslarla ilgili çocuklardan ve ailelerden güzel tepkiler aldıklarını ifade eden 

Gökalp, “Konyaaltı’mızın bütün köylerinden, mahallelerinden çocuklarımız kurslarımıza geliyor. Güreşe yoğun bir talep var. Biz onlara burada sadece güreşi öğretmiyoruz, iyi bir insan olmayı, nasıl yaşama tutunacaklarını da öğretiyoruz. İnşallah Konyaaltı’mızda geleceğin Ali Gürbüz’lerini, İsmail Balaban’larını, Orhan Okulu’larını yetiştireceğiz. Feslikan güreşlerimiz Antalyamızın olmazsa olmazı en büyük yağlı güreşlerinden birisi. Bu bağlamda Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan da güreşlerde alt yapıya gereken desteği veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 

ATA SPORUMUZU YAŞATALIM 

Güreşçi olmak istediğini ve kursa katılmak için Çakırlar’dan geldiğini belirten Ataberk Yılmaz, “Geleceğin başpehlivanı olmak istiyorum. Bunun için de burada ustamızla birlikte adım adım çalışıyoruz. Ustamız bize taktik, kondisyon, kuvvet çalıştırıyor. Güreş antrenmanlarında hem kendimizi geliştiriyoruz, hem de rakiplerimize karşı kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Güreş çok güzel bir spor herkese tavsiye ederim. Ata sporumuzu yaşatmalıyız. 26. Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri’ndeki güreşlerde mücadele ettik. İnşallah ileride orada başpehlivan olmak bizlere de nasip olur. Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan’a bu kursları açtığı için çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.  

KARDEŞLERİN GÜREŞ SEVGİSİ 

Güreş kurslarına Doyran’dan katılan Fehmi, Muhammed Ali ve Ferhat Öncal adındaki 3 kardeş de kurslarda kıyasıya mücadele ediyor. Güreş yapmayı çok sevdiklerini söyleyen 3 kardeşten Fehmi Öncal, “Kardeşlerimle en büyük hayalimiz güreşçi olmak. İbrahim ustamla burada güreş yapmayı öğreniyoruz. Bu sene Feslikan’da 3 kardeş güreştik. Güreşler iyiydi. İleride Feslikan’da başpehlivan olmayı çok istiyoruz” dedi. 

 

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Marmara Denizi'nin 173 bin metrekaresi lüks proje için doldurulacak Marmara Denizi'nin 173 bin metrekaresi lüks proje için doldurulacak Cübbeli Ahmet: ''Ezan böyle okunmaz, haram ya'' Cübbeli Ahmet: ''Ezan böyle okunmaz, haram ya'' Burnumuzun dibinde nükleer alarm çalmaya başladı: Atom Enerjisi Ajansı uyardı Burnumuzun dibinde nükleer alarm çalmaya başladı: Atom Enerjisi Ajansı uyardı Bu görüntüler Afrika'dan değil Ankara'dan Bu görüntüler Afrika'dan değil Ankara'dan ''Kocandan boşanıp beni alacaksın'' diyen akrabasını satırla yaraladı ''Kocandan boşanıp beni alacaksın'' diyen akrabasını satırla yaraladı Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor: Düğün yeri ve tarihi değişti Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor: Düğün yeri ve tarihi değişti Parka tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı Parka tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı Hava fena bozacak: Sağanak yağış, sel, dolu yağışı... Meteoroloji il il uyardı Hava fena bozacak: Sağanak yağış, sel, dolu yağışı... Meteoroloji il il uyardı Fiyatı altın fiyatını yakaladı, Bakanlık harekete geçti Fiyatı altın fiyatını yakaladı, Bakanlık harekete geçti Mansur Yavaş'tan ''İmamoğlu Cumhurbaşkanı, Yavaş yardımcısı olacak'' iddiası için çok sert yanıt Mansur Yavaş'tan ''İmamoğlu Cumhurbaşkanı, Yavaş yardımcısı olacak'' iddiası için çok sert yanıt
4 çocuğundan 3'ünü öldürüp, birini yaralayıp intihar etmişti: O fotoğrafın hikayesi yürek yaktı 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp, birini yaralayıp intihar etmişti: O fotoğrafın hikayesi yürek yaktı İstanbul'da bir ev çöktü; genç kız banyoda alt kattaki eve düştü İstanbul'da bir ev çöktü; genç kız banyoda alt kattaki eve düştü Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı Nagehan Alçı, Cemal Enginyurt'u çıldırttı: ''Gelin tutuklayın lan'' Nagehan Alçı, Cemal Enginyurt'u çıldırttı: ''Gelin tutuklayın lan'' Usulca yanına yaklaştığı kahvehane işletmecisini bıçakladı: Dehşet anları kamerada Usulca yanına yaklaştığı kahvehane işletmecisini bıçakladı: Dehşet anları kamerada Sivrisinek ısırığı can aldı Sivrisinek ısırığı can aldı Kayıp Narin soruşturmasında 1 gözaltı Kayıp Narin soruşturmasında 1 gözaltı Elleri ve kolları bağlı halde bulunmuştu: Suriyeli işkenceci aileye linç girişimi Elleri ve kolları bağlı halde bulunmuştu: Suriyeli işkenceci aileye linç girişimi Pandemide işsiz kalmıştı... Şimdi ekmeğini denizin dibinden çıkarıyor Pandemide işsiz kalmıştı... Şimdi ekmeğini denizin dibinden çıkarıyor Gol yedikten sonra gözü döndü: İşte Muslera'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon Gol yedikten sonra gözü döndü: İşte Muslera'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon