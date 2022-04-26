Konyaaltı'nda bayram öncesi denetimler artırıldı

Konyaaltı Belediyesi gıda denetim ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki tatlı ve çikolata üretimi yapan işletmelerde denetimlerini artırdı.

Konyaaltı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca devam eden denetimlerini, bayram öncesi sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü gıda denetim ekibi tarafından halk sağlığının korunması, sofraların sağlıklı yiyecekle buluşması amacıyla gıda üretim, pasta, kadayıf ve tatlı üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler denetimlerini özellikle vatandaşların bayram alışverişlerinde yoğun olarak tercih ettiği iş yerlerinde yoğunlaştırdı. Denetimlerde hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası ve çalışanların temizliği konusunda incelemeler yapılıyor.

ÖNCELİĞİMİZ HALK SAĞLIĞI

Halk sağlığının kendileri için önemli olduğuna dikkat çeken Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “İlçemiz genelinde fırın, pastane ve imalathaneler de periyodik kontroller, gıda denetim ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Önceliğimiz halk sağlığı. Bu nedenle vatandaşlarımızın güvenli ve hijyenik gıdaya ulaşması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. İlçe halkımız adına Konyaaltı’mızda sağlık ve hijyen standartlarına uygun üretim yapan işletmelere teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutlar, sağlıklı günler dilerim” şeklinde konuştu.