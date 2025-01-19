  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Konyaaltı'nda Çandır Fasulyesi Şenliği dayanışma ile gerçekleşti

Konyaaltı'nda Çandır Fasulyesi Şenliği dayanışma ile gerçekleşti

Konyaaltı'nda Çandır Fasulyesi Şenliği dayanışma ile gerçekleşti
Güncelleme:

Konyaaltı Belediyesi, 7’ncisini düzenlediği ‘Çandır Fasulyesi Şenliği’ni bu yıl Manavgat Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirdi. Şenliğe katılan vatandaşlara Çandır fasulyesi ile Manavgat’ın meşhur altın susamından üretilen tahinle hazırlanan piyaz ikram edilirken, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun yöresel oyunları da büyük beğeni topladı.

Konyaaltı Belediyesi, ilçenin yöresel ürünlerini ve kültürünü tanıtmaya devam ediyor. Bu yıl 7’ncisi Manavgat Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Çandır Fasulyesi Şenliği’ büyük bir katılımla gerçekleşti. HayatPark’ta gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda vatandaş ve protokol katılım gösterdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ile Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Antalya piyazının olmazsa olmazı Çandır fasulyesi ve Manavgat’ın altın susamından üretilen tahiniyle hazırlanan piyazları vatandaşlara ikram etti. Yöresel tatların korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına düzenlenen etkinlikte Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, HayatPark’ta bölge halkının kurduğu yöresel pazarı gezdi. Şenliğe Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar ve Aykut Kaya, Saadet Partisi Milletvekili Şeraffetin Kılıç ve Cumhuriyet Halk Partisi Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, siyasi parti yöneticileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

KÜLTÜREL MİRASIMIZI YAŞATACAĞIZ

Yöresel ürünlerin tanıtımına önemine dikkat çeken Başkan Kotan, “Bu yıl Çandır fasulyesini tanıtmak amacıyla ikinci etkinliğimizi HayatPark’ta gerçekleştirdik. Ekim ayında muhtarımızın ricasıyla Yarbaşçandır’da bir etkinlik düzenlemiştik. Bugün de burada şenliğimizi yaptık” dedi. Piyazın hammaddesinin Çandır fasulyesi olduğunu ve bu yılki etkinliği de piyazla taçlandırmak için planlamalar yaptıklarını belirten Başkan Kotan, “Planlamalarımız doğrultusunda, piyaza en çok yakışan bir diğer besin tahin olduğu için Manavgat Belediyesi ile iletişime geçtik. Manavgat Belediye Başkanımızın desteğiyle bu organizasyonu hayata geçirdik. Niyazi Başkanımıza, Manavgat’ın altın susamını Çandır fasulyesiyle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Kotan ayrıca piyazın Antalya’nın tescilli bir ürünü olduğuna da dikkat çekerek şunları söyledi, “Ülkemizin yemek kültürünü ve tarımsal mirasını korumak hepimizin görevidir. Bu etkinlikleri, hem kültürel mirasımızı yaşatmak ve desteklemek hem de sizlerle bir araya gelip aşımızı paylaşmak için düzenliyoruz”

ZORLUKLARA RAĞMEN HİZMET EDECEĞİZ

Çandır fasulyesinin, bulunduğu her yerde hak ettiği değeri görmesi gerektiğini kaydeden Başkan Kotan; “Çiftçimizin her zaman yanındayız. Daha önce Doyran Patlıcan Şenliği’ni düzenlediğimiz gibi Çandır Fasulyesi Şenliği’ni de halkımız ve muhtarlarımızla gerçekleştirdik. Sizler bizleri seçerek onurlandırdınız, biz de tüm zorluklara rağmen hizmetlerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.” dedi. Daha çağdaş ve daha demokratik bir Türkiye için, Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda yürümeye devam edeceklerini vurgulayan Kotan; “Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni her zaman koruyup kollayacağız. Bu festivaller, bir araya gelmek için önemli bir vesiledir” ifadelerini kullandı.

BELEDİYELERİMİZLE YAN YANAYIZ

Tüm zorlu koşullara rağmen birlikte hareket ettiklerini vurgulayan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ise, “Bugün Cem kardeşimle beraber ilçemizin iki değerini buluşturduk. Bunlardan biri Manavgat’ın altın susamlı tahini, diğeri ise Konyaaltı’mızın Çandır fasulyesi. Bu iki ürün birleşince ortaya eşsiz bir piyaz çıktı” dedi. Dostluk ve dayanışma çağrısı yapan Başkan Kara, “Buradan tekrar belirtmeliyim ki, bütün belediyelerimizle kardeşlik içerisinde yan yanayız. Bütün halkımızla birlikte can canayız. Bu her zaman için bu şekilde devam edecektir” şeklinde konuştu

 BAŞKANLARA TEŞEKKÜR

 Şenlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Yarbaşçandır Mahalle Muhtarı Abdullah Harmankaya ise, “Başkanlarımıza, emeği geçen herkese, ekiminden dikimine, harmanından hasadına kadar bu yemeği bize ulaştıran arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şeytana pabucunu ters giydiren dolandırıcılar ''pes'' dedirtti! Şeytana pabucunu ters giydiren dolandırıcılar ''pes'' dedirtti! Wanda Nara'dan mahkemede Mauro İcardi'ye ahlaksız suçlama Wanda Nara'dan mahkemede Mauro İcardi'ye ahlaksız suçlama Konut yatırımında en çok kazandıran illerimiz belli oldu Konut yatırımında en çok kazandıran illerimiz belli oldu Prof. Dr. Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama: ''Aslında bir senaryoydu'' Prof. Dr. Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama: ''Aslında bir senaryoydu'' 5 yaşındaki bir kız çocuğu boğularak katledildi! 5 yaşındaki bir kız çocuğu boğularak katledildi! Marmara Denizi'nde köpekbalığı paniği! Sahilde gören gözlerine inanamadı Marmara Denizi'nde köpekbalığı paniği! Sahilde gören gözlerine inanamadı Meclis aritmetiği değişiyor: 4 milletvekili ve 20 belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor Meclis aritmetiği değişiyor: 4 milletvekili ve 20 belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor ''Koçovalıların kahvesi'' önünde korkunç cinayet! ''Koçovalıların kahvesi'' önünde korkunç cinayet! Hacı Sabancı'dan babalık davasındaki DNA sonucunun ardından manidar paylaşım Hacı Sabancı'dan babalık davasındaki DNA sonucunun ardından manidar paylaşım Son anket açıklandı; Erdoğan ''isimsiz'' adaya da kaybetti Son anket açıklandı; Erdoğan ''isimsiz'' adaya da kaybetti
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan yeni salgına eski çözüm Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan yeni salgına eski çözüm Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek senaryoyu ifşa etti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek senaryoyu ifşa etti Genç kızların, işsizlerin uğrak noktası... Türkiye'nin sır küpü cenneti böyle görüntülendi Genç kızların, işsizlerin uğrak noktası... Türkiye'nin sır küpü cenneti böyle görüntülendi Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı mı anketinin sonuçları belli oldu Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı mı anketinin sonuçları belli oldu Türkiye'nin insansız savaş aracı KIZILELMA bir testi daha başarıyla geçti Türkiye'nin insansız savaş aracı KIZILELMA bir testi daha başarıyla geçti Türkiye'nin dünyaca ünlü evleri ''miras kavgaları'' yüzünden yok oluyor Türkiye'nin dünyaca ünlü evleri ''miras kavgaları'' yüzünden yok oluyor Kayak merkezinde kabus: Telesiyej kazasında onlarca yaralı var Kayak merkezinde kabus: Telesiyej kazasında onlarca yaralı var Türkiye'nin Ankara'daki Atlantisi ortaya çıktı Türkiye'nin Ankara'daki Atlantisi ortaya çıktı Survivor Adası'nda yine olay, yine kavga: Almeda, Adilhan'a saldırdı Survivor Adası'nda yine olay, yine kavga: Almeda, Adilhan'a saldırdı Cübbeliden ülkelerine dönen Suriyelilerle ilgili dikkat çeken sözler Cübbeliden ülkelerine dönen Suriyelilerle ilgili dikkat çeken sözler