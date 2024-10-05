Konyaaltı'nda Çandır Şenliği öz yurdunda gerçekleşti

Konyaaltı Belediyesi, bu yıl ilk kez Çandır Yaylası’nda şenlik düzenledi. Hasat zamanı merkezde gerçekleşen Çandır Fasulyesi Şenliğiyle beraber bu yıl Çandır’ın değerlerini tanıtmak için merkez ve yayla olmak üzere iki büyük etkinlik gerçekleştirilmiş olacak.

Seçim öncesinde bu şenliği yerinde yapma sözü verdiğini hatırlatan Başkan Kotan, ‘‘Bugün bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Üreticimize ve yerel ürünlerimize desteğimiz devam edecek’’ dedi.

Konyaaltı Belediyesi, bu hafta da 300 yıllık maziye sahip olan ve Antalya piyazının da aranan malzemesi Çandır fasulyesinin tanıtımı için Yarbaşçandır’da şenlik düzenledi. Ülkenin dört bir yanında bilinirliğe sahip olan Çandır fasulyesi için düzenlenen şenlik vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Olumsuz hava şartları nedeniyle bir hafta gecikmeli olarak düzenlenen şenliğe Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Cumhuriyet Halk Partisi Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanı Coşan Evci, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, yöneticileri ve bölgede yaşayan vatandaşlar katıldı.

KOTAN, ‘ŞENLİK YERİNDE DAHA ANLAMLI’

Çandır fasulyesinin üretimini ve bilinirliğini artırmak için belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Yarbaşçandır mahallesinde önceki yıllarda olduğu gibi 5 dönümlük arazimizde fasulye üretimine devam ettiklerini söyledi. Yerel seçim öncesinde, Çandır Şenliğini öz yurdu Yarbaş Çandır’da yapacağı sözünü yıllarda verdiğini hatırlatan Kotan, ‘’Bugün bir sözümü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hasat zamanı merkezde yapmanın yanında, burada fasulyenin anavatanında da bir şenlik yapılmasının, hem üreticimiz, hem de bölgede yaşayan vatandaşımız için anlamlı olduğunu düşünüyorum’’dedi.

ÜRETİCİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Çandır fasulyesiyle ilgili coğrafi işaret sürecinin de devam ettiğini aktaran Kotan, ‘’Konyaaltı sınırları içerisinde yer alan bütün değerlerimizi geleceğe taşımaya kararlıyız. Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu. Kotan, şenliğe katılan vatandaşlara kuru fasulye ikramında da bulundu. Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterisi büyük beğeni toplarken, yöresel sanatçı Arzu Gök’ün seslendirdiği şarkılarla da vatandaşlar yöresel oyunlar oynayarak unutumaz bir şenlik akşamı yaşadı.