Konyaaltı'nda çiftçi kadınlar buluşması gerçekleşti

Konyaaltı Belediyesi, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Doyran Mahallesi’nde düzenlenen etkinlik, ‘Kırsalda Kadın Buluşmaları’ adı altında gerçekleşti.

Konyaaltı Belediyesi, ‘Kadın Odaklı Belediyecilik’ ve üreticiyi destekleyen çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla, ‘Camekana Umut Ekiyoruz’ sloganıyla bir etkinlik planlayan Konyaaltı Belediyesi Eşitlik Birimi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle kadın çiftçileri bir araya getirdi. Doyran Mahallesi’nde gerçekleşen etkinlikte, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan Uzman Mehtap Ayşe Köse ile Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlkay Kutlar buluşma kapsamında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. Çok sayıda kadın çiftçi, buluşmaya katılarak yoğun ilgi gösterdi. Uzm. Mehtap Ayşe Köse ve Doç Dr. İlkay Kutlar ile tüm katılımcılar, böyle bir etkinlik gerçekleştirdiği için Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a teşekkürlerini iletti. Bunun yanı sıra Konyaaltı Belediyesi Eşitlik Birimi personelinden edinilen bilgiye göre, buluşmaların Doyran Mahallesi ile sınırlı kalmayacağı ve Konyaaltı’nın farklı mahallelerinde devam edeceği ifade edildi.

UZMAN İSİMLERDEN BAŞKAN KOTAN’A VE KONYAALTI BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Buluşmada çiftçilere bilgilendirmelerde bulunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan Uzman Mehtap Ayşe Köse, “Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a ve Konyaaltı Belediyesi’ne, böyle bir etkinlik düzenleyip bizleri bir araya getirdikleri için teşekkür ediyoruz” dedi. TKDK’nın çalışma ve desteklerine değinen Köse, “Biz size hayvan vererek destek olmuyoruz. Yapacağınız inşaatların tamamına destek veriyoruz. Sizler ne istediğinize karar verdikten sonra, makine ve ekipman dahil olmak üzere inşaatı biz sizin için karşıyoruz” diye konuştu. Buluşmada yer alan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlkay Kutlar ise “Bugün burada toplanmamızda Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Konyaaltı Belediyesi’nin çok büyük emeği var. Onlar da çeşitli etkinliklerle ve desteklerle çiftçilerin yanında oluyorlar. Doyran bölgesi patlıcanıyla ünlüdür. Bizim katma değeri artırmamız gerekiyor. Katma değeri artırmak nedir? Fiyatının en düşük olduğu zamanlar satmak yerine kurutabilirsiniz. İşte bu noktada kurutma makinesi alabilirsiniz. Böylelikle her mevsim gelir elde edebilirsiniz. Tüm kooperatiflerle birleşmek son derece önemli” ifadelerini kullandı.

 

