Konyaaltı'nda çiftçilere yakıt desteği

Konyaaltı Belediyesi, park ve yol kenarlarından topladığı bitki ve ağaç atıklarını geri dönüştürerek bio briket yakıt üretmeye devam ediyor. Hem çevreye hem de halka fayda sağlayan proje, çiftçilere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekonomik destek sunuyor

Konyaaltı Belediyesi, çevre dostu projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen bio briket projesi, ilçe genelinde toplanan bitki ve ağaç atıklarının geri dönüştürülerek yakıt haline getirilmesini sağlıyor. Elde edilen bio briketler, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve seracılık yapan çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılıyor.

ÇEVRE DOSTU YAKIT

Konyaaltı Belediyesi tarafından kurulan üretim tesisinde, bitki atıkları çevre dostu bir yakıta dönüştürülüyor. Proje sayesinde hem atıkların doğaya zarar vermesi önleniyor hem de ekonomik sıkıntı çeken vatandaşların ısınma ihtiyacı karşılanıyor. Aynı zamanda çiftçilerin seralarında yakıt olarak kullanmaları için bio briketler sağlanarak enerji maliyetleri düşürülüyor. Konyaaltı Belediyesi’nin bio briket projesi, çevre bilincini artırırken ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara ve çiftçilere destek oluyor.