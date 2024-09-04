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Konyaaltı'nda çocuklar eğlenirken öğreniyorlar

Konyaaltı'nda çocuklar eğlenirken öğreniyorlar
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Konyaaltı Belediyesi, çocuklara erken yaşta spor bilinci ve farkındalığı kazandırmak amacıyla 7-10 yaş arasındaki öğrencilere ''Eğitsel Oyunlar'' eğitimi vererek çocukları hem eğlendirip hem de spor yaptırıyor.

Konyaaltı Belediyesi çocuklara spor bilincini eğitsel oyunlar aracılığıyla kazandırmak amacıyla belirli aralıklarla eğitim programı düzenliyor. Düzenlenen bu programda çocukların,  fiziksel aktiviteleri eğlenceli bir şekilde alanında uzman eğitmenlerle öğrenmeleri hedefleniyor. HayatPark  içerisinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar, toplu- topsuz oyunlar, slalom, engelli koşu ve atlama parkurları, denge parkurları gibi alanlarda hem eğleniyor hem de öğreniyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Bu tür etkinlikler, çocuklarımıza sporun eğlenceli yönlerini göstererek, takım ruhunu geliştirmeye teşvik ediyor” dedi. 

GÜZEL DÖNÜŞLER ALIYORUZ

Etkinliğin, çocukların motor becerilerini geliştirmeye ve takım çalışmasını pekiştirmeye yönelik düzenlendiğini kaydeden Konyaaltı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nde görevli Antrenör Özgür Tan, “Çocuklarımızın spor yeterliliği tam olarak kazanmamış olduğu için onlara temelden bir eğitim kazandırmaya çalışıyoruz. Tablet ve telefon gibi zararlı materyallerden onları uzaklaştırıp, çocuklarımızı spora entegre edebilmek amacıyla bu kursu düzenliyoruz. Başkanımızın talimatıyla gerçekleştirdik. Velilerimizden de güzel geri dönüşler alıyoruz” ifadelerini kullanırken, eğitim gören öğrenci Mirkan Ökden, “Burada ilk başta ısınma hareketleri yapıyoruz. Eğitsel oyunlar öğreniyoruz. Çok eğlenceli bir yer; bence herkesin gelmesi gerekiyor. Burası bizim için eğitsel ve eğlenceli bir yer. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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