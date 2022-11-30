Konyaaltı'nda Çocukların ağaç dikme heyecanı

Konyaaltı Belediyesi Gürsu Etüt Merkezi öğrencileri, Hacısekiler Mahallesi’nde ağaç dikme heyecanı yaşadı.

Konyaaltı Belediyesi Gürsu Etüt Merkezi öğrencileri anlamlı bir organizasyon gerçekleştirdi. Konyaaltı Belediyesi ve Konyaaltı İlçe Orman İşletme Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte öğrenciler, belediye bünyesinde çalışan sosyal hizmet uzmanları eşliğinde Hacısekiler Mahallesi Kuzyaka Mevkii’ndeki alana çam fidanları dikti. ‘’Her Çocuğa Bir Fidan, Her Fidanda Bir Hak’’ sloganı ile gerçekleştirilen organizasyonda etüt merkezi öğrencileri, kendi el emekleriyle hazırladıkları çukurlarda çam fidanlarını toprakla buluşturdu. Etüt Merkezi’nde öğrenim gören çocukların imza attıkları bu anlamlı organizasyonun kendilerini duygulandırdığını söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Özellikle önceki yıllarda yaşanan orman yangınlarının oluşturduğu tahribat sonrası, bu gibi etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şehrimizde yaşayan duyarlı vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarının önem vermesi gereken bu konuda, çocuklarımızın bu anlamlı davranışı için kendilerini kutluyor, hepsinin tek tek gözlerinden öpüyorum’’ dedi.