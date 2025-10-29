Konyaaltı'nda Cumhuriyet konvoyu

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Cumhuriyetin 102’nci yaşını taksici esnafıyla kutladı. Türk bayraklarıyla süslenen taksiler, oluşturdukları konvoyla belediye binası önüne gelerek Cumhuriyet coşkusunu yaşattı. Cumhuriyet Konvoyunu karşılayan Başkan Kotan, “Cumhuriyet, birlik ve dayanışmanın simgesidir. Taksici esnafımızın coşkusuna ortak olduk” dedi

Cumhuriyetin 102’nci yılı Konyaaltı’nda coşku ve gururla kutlandı. Konyaaltı’nda hizmet veren taksici esnafı, araçlarını Türk bayraklarıyla donatarak Cumhuriyet konvoyu oluşturdu. Konvoy, marşlar eşliğinde ilerleyerek Konyaaltı Belediyesi önüne geldi. Konyaaltı Belediye binası önünde taksici esnafını Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan karşıladı. Bayraklarla süslenmiş taksileri belediye önünde karşılayan Başkan Kotan, taksici esnafının Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu. Kutlamanın sonunda Başkan Kotan, taksicilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

CUMHURİYETİ SONSUZA DEK YAŞATACAĞIZ

Belediye önünde toplanan esnafa teşekkür eden Başkan Kotan, “Cumhuriyet, bu ülkenin en büyük kazanımıdır. Onu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi. Bugün burada direksiyon başında emek veren taksici esnafımızın bu coşkuya ortak olması beni çok mutlu etti. Bayraklarla süslenmiş taksiler, Konyaaltı’nın Cumhuriyete olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha gösterdi. Çok gururlandım. Hep birlikte, Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağız. Tekrardan tüm ülkemizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum’’ dedi.

