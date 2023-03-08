Konyaaltı'nda dere yatakları genişletiliyor

Konyaaltı Belediyesi, kırsal bölgelerde yer alan ve yoğun yağışlarda taşma tehlikesi bulunan derelerde temizlik ve genişletme çalışmaları yapıyor. Konuyla ilgili haber metni ve fotoğraflar ektedir. İyi çalışmalar dileriz.

Konyaaltı Belediyesi, sel sularından etkilenen köprülerin onarılmasının ardından dere yataklarında genişletme ve temizlik çalışmaları başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarla, derelerde suyun akışını engelleyen malzemeler temizleniyor. Ekipler öte yandan suyun akışını kontrol altında tutabilmek için dere yataklarında genişletme çalışmaları yapıyor. Yoğun yağışların oluşturduğu sel sularının kullanılamaz hale getirdiği köprülerin onarımını ivedilikle gerçekleştirerek ulaşıma hazır hale getiren Konyaaltı Belediyesi ekiplerinin, Kuruçay, Karatepe, Aydınlık, Hacısekiler, Akdamlar mahalleleri çevresinde yer alan dere yataklarının temizliğini ve genişletme çalışmalarını önümüzdeki günlerde tamamlayacağı bildirildi.

ÖNLEM ALINIYOR

11 ilde etkili olduğu deprem felaketinin ardından bütün imkanlarıyla gerek deprem bölgesinde olan gerekse de Antalya’ya gelen afetzedelerin yanlarında olduklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Bakanı Semih Esen, ‘’Konyaaltı Belediyesi olarak bir yandan bunları yaparken, bir yandan da temel hizmetlerin aksamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda kentin tamamını etkileyen yoğun yağış ve sel suları özellikle Konyaaltı’nın kırsal bölgelerinde de oldukça etkili oldu. O bölgelerde ikamet eden yurttaşlarımızın ulaşım zorluğu yaşamamaları için köprülerin onarımını gerçekleştiren ekiplerimiz, dere yataklarındaki olumsuzlukları gidermek için de çalışmalar yapıyor. Hem ilçe merkezi hem de kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.