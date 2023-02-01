Konyaaltı’nda ‘dönüşüm’ seferberliği

Konyaaltı Belediyesi, 2022 yılı içerisinde 10 bin 790 litre atık yağı ve 23 bin 587 kullanım dışı kitabı geri dönüşüme kazandırdı. Konuyla ilgili haber metni ve fotoğraflar ektedir. İyi çalışmalar dileriz.

Konyaaltı Belediyesi, ‘sıfır atık projesi’ kapsamında 2022 yılı içerisinde 10 bin 790 litre atık yağ topladı. Bir litre yağın üzerindeki atık yağları direkt evlerden alan Konyaaltı Belediyesi ekipleri, bir litrenin altındaki yağlar ise vatandaşların, muhtarlık binalarındaki atık yağ kumbaralarına bırakması ile toplandı. Toplanan atık yağlar, biodisel yakıtına dönüştürülmek üzere belediyenin anlaşmalı olduğu lisanslı firmanın geri dönüşüm tesisine aktarıldı. Konyaaltı Belediyesi ayrıca 2022 yılında toplam 23 bin 587 adet kitap topladı. Toplanan kitaplardan kullanım dışı olanlar geri dönüşüme gönderilirken, kullanılabilir durumda olan kitaplar ise belediyenin kütüphanesinde raflardaki yerini aldı. Sınavlara yönelik içeriklere sahip kitaplar ise ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz bir şekilde ulaştırıldı.

DOĞAYI KORUYORUZ

‘Çöp değil, geri dönüştürülebilir atık’ sloganıyla hareket ettiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, hemen hemen her atığı toplayıp geri dönüştürdüklerini ve belediye bütçesine önemli bir gelir kazandırdıklarını aktardı. Her geçen yıl çöpten kazandıkları geliri artırdıklarını kaydeden Başkan Esen, “Bizim amacımız çevreyi korumak, doğayı temiz tutmaktır. Bunun yanında, belediye bütçesine de katkı sağlıyor, bu bütçeyi halkımıza hizmet olarak sunuyoruz. Geri dönüşüm ile ilgili çalışmalarımızı daha da yaygınlaştırıp toplama maliyetini düşürmek ve daha iyi gelir elde etmek istiyoruz. Tabii bu noktada vatandaşlarımıza da büyük iş düşüyor. Dönüştürülebilir atıkları çöpe değil, ilçemizin dört bir yanına yerleştirdiğimiz geri dönüşüm kutularına atmaları büyük önem arz ediyor. Konyaaltı Belediyesi olarak geri dönüşüm ile ilgili çalışmalarımızı adım adım geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.