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Konyaaltı'nda Doyran Patlıcan Şenliği başlıyor

Konyaaltı'nda Doyran Patlıcan Şenliği başlıyor
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Konyaaltı Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Doyran Patlıcan Şenliği 3 Kasım Pazar Günü Doyran Pazar Yeri’nde gerçekleşecek. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ''Tüm halkımızı bu güzel etkinliğe davet ediyorum'' dedi

Konyaaltı belediyesi tarafından düzenlenen Doyran Patlıcan Şenliği 3 Kasım Pazar Günü vatandaşlarla buluşuyor. Patlıcanın tanıtımı, yerel lezzetlerin keşfi ve yöresel kültürün yaşatılması amacıyla gerçekleşecek olan şenlikte konser ve halk oyunları etkinlikleri yer alacak. Şenlik programında Saat 18.00’de Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösterisi, 19.00’da Neslihan Yılmaz Ören ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

KÜLTÜREL MİRASIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ

Doyran patlıcanın bölge kültürü ve mutfağındaki yerini vurgulayan Başkan Kotan tüm vatandaşları şenliğe  davet etti. Başkan Kotan, “ Konyaaltı Belediyesi olarak kültürel mirasımıza sahip çıkıyor; ekip arkadaşlarımla etkinliklerimizi bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Bu şenlikle, hem bu değerli ürünümüzü tanıtmayı hem de şehrimizdeki birlik ve beraberliği pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Festivalde konserler, halk oyunları ile vatandaşlarımız keyifli vakit geçirecekler. Tüm halkımızı bu güzel etkinliğe davet ediyorum” diye konuştu.

 

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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